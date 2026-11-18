W Wielkiej Brytanii badacze z Anglia Ruskin University w Cambridge przeanalizowali dane 250 791 dorosłych uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank, którzy spożywali alkohol. W ciągu 14 lat obserwacji wykryli związek między spożywaniem piwa i mocnego alkoholu a podwyższonym ryzykiem ostrego uszkodzenia nerek, informuje The Guardian.

Ryzyko związane z piwem i mocnym alkoholem

Osoby, które wypijały dziewięć jednostek mocnego alkoholu tygodniowo, miały o 26% wyższe prawdopodobieństwo ostrego uszkodzenia nerek niż te, które spożywały jedną jednostkę tygodniowo. Wśród osób wypijających 24 jednostki piwa tygodniowo ryzyko było o 15% wyższe w porównaniu z tymi, które spożywały trzy jednostki piwa.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Scientific Reports podkreślili, że ustalili związek statystyczny, a nie zależność przyczynowo-skutkową. U uczestników z wyższym ryzykiem ostrego uszkodzenia nerek stwierdzono także wyższy poziom białka C-reaktywnego i podwyższoną liczbę neutrofili. Badacze zasugerowali, że piwo i mocny alkohol mogą być powiązane z uszkodzeniem nerek poprzez mechanizmy zapalne.

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Wnioski dotyczące wina

Spożywanie mniej niż 14 jednostek czerwonego lub białego wina tygodniowo nie było powiązane ze wzrostem ryzyka ostrego uszkodzenia nerek; w materiale zaznaczono, że mogło mieć ono działanie ochronne. Jednocześnie autorzy osobno poinformowali o ochronnej tendencji w przypadku czerwonego wina wśród mężczyzn i przy spożyciu nie większym niż 14 jednostek tygodniowo. Po przekroczeniu tego poziomu ryzyko stwierdzono także wśród osób pijących wino.

Dr Rudolf Schutte zaznaczył, że ostre uszkodzenie nerek może prowadzić do przewlekłej choroby nerek, niewydolności nerek oraz zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci. Peter Rice, przewodniczący Institute of Alcohol Studies, wezwał do ostrożnej interpretacji wniosków dotyczących możliwych korzyści z wina, ponieważ jego konsumenci często mają mniej żywieniowych i behawioralnych czynników ryzyka oraz są zamożniejsi.

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