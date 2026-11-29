Pomocnik Bayernu Monachium Konrad Laimer przejdzie operację po zwichnięciu ścięgna w prawej kostce. Urazu doznał w meczu ligi niemieckiej z Hamburgiem, który zakończył się wynikiem 0:0. Jak podaje Channel NewsAsia, klub poinformował o konieczności interwencji chirurgicznej.

Kontuzja pod koniec meczu

Laimer wszedł na boisko jako zmiennik w drugiej połowie, zastępując 18-letniego Lennarta Karla. W 87. minucie został uderzony w stopę i był zmuszony opuścić boisko.

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Seria bez zwycięstw

Remis z Hamburgiem przedłużył serię bez zwycięstwa zespołu Vincenta Kompany'ego we wszystkich rozgrywkach do trzech meczów. Był to piąty remis Bayernu w obecnym sezonie Bundesligi i trzeci w ostatnich czterech meczach ligowych.

Monachijski klub pozostaje niepokonany w Bundeslidze, ale ma o osiem punktów mniej niż na tym samym etapie poprzedniego sezonu. Z powodu kontuzji Bayern nie może również liczyć na Harry'ego Kane'a, Michaela Olise, Jamala Musialę i Serge'a Gnabry'ego.

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