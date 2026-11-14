Pomocnik Arsenalu Declan Rice oświadczył, że jest blisko podpisania nowego kontraktu z brytyjskim klubem. Obecna umowa 27-letniego piłkarza obowiązuje do 2028 roku, jednak oczekuje się, że przedłuży on pobyt w zespole.

Wypowiedź Rice’a

Przed meczem reprezentacji Anglii z Hiszpanią Rice powiedział, że ma nadzieję na szybkie zawarcie nowej umowy. Zaznaczył również, że ceni zaufanie trenera Arsenalu oraz wsparcie kolegów z drużyny.

Według BBC Sport nowy kontrakt ma uczynić Rice’a jednym z najlepiej opłacanych zawodników Arsenalu, obok Bukayo Saki.

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Kontrakt i transfer

Rice przeszedł do Arsenalu z West Hamu w 2023 roku za 105 mln funtów szterlingów. Piłkarz stwierdził, że brak znaczących zmian sprzyjał utrzymaniu stabilnego poziomu jego gry w karierze. Jak powiedział, stale stawia sobie nowe cele i dąży do więcej.

Rice podkreślił także, że możliwość nieskupiania się na innych kwestiach pozwala mu koncentrować się na piłce nożnej.

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