13 listopada reprezentacja Szkocji pokonała Macedonię Północną 2:1 na stadionie Hampden Park w meczu grupy B1 Ligi Narodów UEFA. Dwa gole dla gospodarzy zdobył pomocnik Aston Villi John McGinn, informuje Sky Sports News.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Szkoccy kibice wygwizdali drużynę, gdy schodziła do szatni przy wyniku 0:0. Przed przerwą groźne okazje mieli Scott McTominay, Che Adams i Kieran Tierney, a na początku drugiej połowy Billy Gilmour strzelił ponad bramką po podaniu Adamsa.

W 54. minucie Adams wygrał pojedynek z obrońcą i wyprowadził McGinna na dogodną pozycję strzelecką, po czym ten otworzył wynik. Zaledwie trzy minuty później Elmin Rastoder wyrównał strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Pod koniec meczu McGinn wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Hannonie-Doke'u.

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Szanse w grupie

Zwycięstwo zachowało Szkocji szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie B1 po remisie Słowenii ze Szwajcarią. Aby tak się stało, Szkoci muszą w poniedziałek pokonać Szwajcarię w St. Gallen i liczyć na korzystny dla nich wynik w ostatnim meczu Macedonii Północnej.

Selekcjoner Szkocji Sébastien Pocognoli odniósł pierwsze zwycięstwo na Hampden Park. Kapitan drużyny Andy Robertson rozegrał 102. mecz w reprezentacji i wyrównał rekord liczby występów, należący również do sir Kenny'ego Dalglisha.

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