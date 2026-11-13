Pomocnik Evertonu Jack Grealish przeprosił kibiców i klub po tym, jak opuścił kilka meczów z powodu naruszenia klubowej dyscypliny. Piłkarz, do którego prawa należą do Manchesteru City, nie zagrał w dwóch spotkaniach z Newcastle — w Premier League i Pucharze Ligi Angielskiej — a także w meczu z Coventry przed przerwą reprezentacyjną.

Powrót do zespołu

Grealish po raz pierwszy po opuszczonych meczach wrócił na boisko w czwartek. Wziął udział w zwycięstwie nad występującym w Championship Derby County w meczu za zamkniętymi drzwiami.

W relacji na Instagramie piłkarz poinformował, że cieszy się z ponownego pobytu z zespołem po kilku dniach treningów. Przeprosił kibiców i pracowników klubu za to, że nie mógł pomagać drużynie przez ostatnie kilka tygodni, a także oświadczył, że chce ponownie grać przed fanami w koszulce Evertonu.

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Drugi okres wypożyczenia

Przed meczem z Coventry głównego trenera Evertonu Davida Moyesa zapytano, czy przerwa reprezentacyjna pomoże uporządkować sytuację z Grealishem. Szkoleniowiec odpowiedział, że trzeba poczekać na dalszy rozwój wydarzeń.

W ubiegłym sezonie Grealish rozegrał dla Evertonu 22 mecze na wypożyczeniu i strzelił dwa gole, jednak jego pobyt w klubie zakończył się przedwcześnie z powodu kontuzji. W tym sezonie 31-letni pomocnik wrócił do zespołu na drugi okres wypożyczenia i zdążył rozegrać sześć meczów. Informuje o tym BBC Sport.

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