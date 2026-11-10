Późne posiłki powiązano ze wzrostem ryzyka metabolicznego — News-Medical
Naukowcy z UTHealth Houston wykryli związek między późnym chronotypem, późnymi porami spożywania posiłków a większą liczbą czynników ryzyka zespołu metabolicznego wśród dorosłych z otyłością. Najwyższe ryzyko metaboliczne zaobserwowano u uczestników, którzy łączyli późny chronotyp z nocnym jedzeniem, podaje News-Medical.
Rytm snu i pory posiłków
Naukowcy przeanalizowali dwa aspekty zachowań okołodobowych: chronotyp — skłonność człowieka do wcześniejszego wstawania lub późniejszego kładzenia się spać — oraz pory spożywania posiłków. Uczestnicy z późnym chronotypem, często nazywani „sowami”, częściej mieli więcej czynników ryzyka zespołu metabolicznego niż osoby z wczesnym chronotypem.
Zespół metaboliczny to grupa stanów zwiększających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i cukrzycy typu 2. Autorzy pracy sugerują, że niedopasowanie między wewnętrznym zegarem biologicznym a codziennym rytmem może wiązać się z zagrożeniami dla zdrowia poprzez zmiany w mikrobiomie jelitowym i funkcji bariery jelitowej.
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Oznaki zapalenia i zmiany mikrobiomu
Aby ocenić zmiany immunologiczne i metaboliczne, badacze stworzyli wskaźnik metaboliczno-zapalny. Uczestnicy z wyższym ryzykiem metabolicznym mieli oznaki zwiększonej przepuszczalności bariery jelitowej. W takim stanie substancje, które zwykle pozostają w jelitach, mogą przedostawać się do krwiobiegu i przyczyniać się do stanu zapalnego.
Oddzielnie zespół badał, czy interwencja ukierunkowana na mikrobiom może poprawić funkcję bariery jelitowej. U uczestników, u których poprawiła się ona po takiej interwencji, wzrosła liczba korzystnych bakterii wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe.
Pracami kierował Faraz Bishehsari, profesor i dyrektor Centrum Badań Gastroenterologicznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych McGovern Medical School przy UTHealth Houston. Badanie opublikowano w czasopiśmie iScience.