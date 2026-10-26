W Lahaurze w Pakistanie plan generalny dywizji Lahaur do 2050 roku może zalecać wysokie grzywny, opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów lub inne środki przed legalizacją nielegalnych osiedli mieszkaniowych. Dotyczyłoby to zabudowy powstałej w zielonych strefach, które następnie na mocy decyzji rządowych przekształcono w strefy brązowe — obszary mieszkaniowe i o mieszanym przeznaczeniu.

Jednocześnie osiedla mieszkaniowe, które nadal znajdują się w zielonych strefach, nie będą legalizowane. Jak informuje Dawn, wobec takich inwestycji mają zostać podjęte działania.

Sankcje dla deweloperów

Urzędnik stołecznego oddziału Urzędu Rozwoju Lahauru wyjaśnił gazecie, że w wielu nielegalnych osiedlach mieszkaniowych właściciele działek szybko wybudowali domy i w nich zamieszkali. Utworzono tam również obiekty handlowe na potrzeby mieszkańców.

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Po przekształceniu części zielonych stref w obszary mieszkaniowe i o mieszanym przeznaczeniu legalni deweloperzy napotkali trudności ze sprzedażą działek. Według urzędnika kupowali oni ziemię po wyższych cenach i inwestowali w jej zagospodarowanie. Proponowane sankcje mają ukarać deweloperów, którzy zabudowali zielone strefy przed zmianą ich statusu, oraz chronić interesy tych, którzy realizowali projekty zgodnie z prawem.

Status planu

W lutym organ zarządzający Urzędu Rozwoju Lahauru zezwolił stołecznemu oddziałowi na dokończenie prac nad planem po negocjacjach z konsultantami dotyczących kosztów w wysokości 320 mln rupii pakistańskich. Obecnie kwestie planowania miejskiego w regionie reguluje zrewidowany plan dywizji Lahaur z 2016 roku.

Plan do 2050 roku ukończono w 2022 roku, jednak został on zaskarżony w Wysokim Sądzie w Lahaurze, który w styczniu 2023 roku zawiesił jego obowiązywanie. Dokument przewiduje nowe centrum miejskie w Gulbergu i obejmuje Lahaur, Sheikhupurę, Kasur oraz Nankanę Sahib. W ubiegłym tygodniu departament środowiska wspólnie z Urzędem Rozwoju Lahauru przeprowadził publiczne przesłuchania dotyczące środowiskowych aspektów projektu.

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