Platforma fanfików Archive of Our Own (AO3) wznowiła działanie po dwutygodniowym przestoju, jednak część jej funkcji pozostaje niedostępna. Organizacja non-profit Organization for Transformative Works (OTW), która zarządza serwisem, zdecydowała się na te ograniczenia, aby przywrócić stronę wcześniej niż w uprzednio zapowiedzianym maksymalnym czterotygodniowym terminie, informuje Engadget.

Jakie funkcje ograniczono

Obecnie użytkownicy nie mogą korzystać z ikon ani importować prac z zewnętrznych źródeł. Przesyłanie utworów jest dostępne wyłącznie w formacie HTML. OTW oświadczyła, że te możliwości zostaną przywrócone, a żadne ikony użytkowników nie zostały usunięte.

Po powrocie AO3 do sieci odwiedzający mogą napotykać opóźnienia podczas ładowania stron. Organizacja wyjaśniła, że jest to celowy środek służący zarządzaniu ruchem, i zaleciła odświeżanie strony oraz ponawianie prób.

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Dane użytkowników i szkice

Według OTW utwory, zakładki, oznaczenia kudos i inne dane użytkowników zostały zachowane. Podczas przestoju organizacja wstrzymała również automatyczne usuwanie szkiców. Użytkownikom zalecono zalogowanie się na swoje konta i sprawdzenie ich, ponieważ od 29 listopada mechanizm ponownie będzie usuwać szkice starsze niż 30 dni.

AO3 wyłączono pod koniec października po wykryciu oznak incydentu bezpieczeństwa. OTW nie ujawnia szczegółów zmian wprowadzonych w odpowiedzi na incydent, lecz poinformowała o współpracy z firmą zajmującą się bezpieczeństwem. Organizacja zaznaczyła, że nie ma podstaw, by sądzić, iż baza danych użytkowników została naruszona, choć nie może całkowicie wykluczyć takiej możliwości. Użytkownikom zalecono zmianę haseł, aktualizację powiązanych adresów e-mail oraz zmianę haseł na innych stronach, na których używano tego samego hasła.

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