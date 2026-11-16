W Stanach Zjednoczonych platforma rynków prognostycznych Kalshi planuje w najbliższych miesiącach uruchomić handel akcjami. Poinformowała o tym CNBC osoba zaznajomiona z planami spółki.

Wejście na tradycyjny rynek finansowy

Handel akcjami będzie największym krokiem Kalshi w rozszerzaniu działalności poza rynki prognostyczne na tradycyjne instrumenty finansowe. Znaczną część obrotu na platformie stanowią obecnie kontrakty sportowe. Z ich powodu Kalshi mierzy się z rosnącą liczbą wyzwań prawnych ze strony stanów USA i ustawodawców.

Według CNBC możliwość oferowania handlu akcjami Kalshi uzyskała po przejęciu w lipcu firmy brokersko-dealerskiej FB Securities. Została ona założona w Delaware w 2024 roku, a w grudniu 2025 roku spółka zarejestrowała się w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. FB Securities nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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Kontrakty futures na metale i kryptowaluty

We wrześniu Kalshi przedstawiła wieczyste kontrakty futures powiązane z metalami szlachetnymi, w tym ze złotem i srebrem. Wcześniej, w lipcu, spółka złożyła do amerykańskiej Komisji ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi wniosek dotyczący oferowania instrumentów wykraczających poza kontrakty na wydarzenia. Pod koniec maja platforma otrzymała również zgodę na notowanie wieczystych kontraktów futures powiązanych z kryptowalutami.

Jako pierwszy o zamiarze Kalshi wprowadzenia handlu akcjami poinformował „The Wall Street Journal”. Akcje Robinhood, która łączy handel akcjami z niektórymi rynkami prognostycznymi, zamknęły poniedziałkową sesję spadkiem o 7,8% w obliczu szerszej wyprzedaży na rynku.

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