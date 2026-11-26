Chińska platforma e-commerce Temu zobowiązała się dostosować część swoich praktyk handlowych do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów. Poinformowała o tym Komisja Europejska, podaje Cyprus Mail.

Jakie praktyki zmieni platforma

Zobowiązania Temu dotyczą szerokiego zakresu praktyk, które w ocenie Komisji Europejskiej mogą wprowadzać kupujących w błąd lub niewłaściwie wpływać na decyzje o zakupie towarów. Wśród nich wymieniono fałszywe rabaty, fałszywe recenzje, agresywną sprzedaż, wymuszoną grywalizację, a także brakujące lub wprowadzające w błąd informacje.

Firma należąca do PDD Holdings oświadczyła, że zamierza uczynić informacje dotyczące obsługi klienta, cen, oświadczeń środowiskowych i składania zamówienia bardziej przejrzystymi i dostępnymi. Temu ma również uprościć procedurę zwrotu pieniędzy.

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Kontrola i możliwe kary

W szczególności platforma zobowiązała się zrezygnować z elementów wymuszonej grywalizacji, takich jak kręcenie kołem w celu uzyskania dostępu do platformy handlowej, a także z komunikatów związanych z agresywną sprzedażą.

Państwa członkowskie UE będą kontrolować realizację zobowiązań podjętych przez Temu. Ich niewypełnienie może skutkować grzywną w wysokości 4% lub więcej rocznego obrotu firmy w odpowiednich państwach członkowskich.

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