W USA play-offy akademickiego futbolu amerykańskiego College Football Playoff będą od przyszłego sezonu liczyć 24 drużyny zamiast 12. Decyzja zakończy również trwającą trzy dekady praktykę rozgrywania meczów o tytuły konferencji Power Four, informuje The Guardian.

Nowy format turnieju

Pięć drużyn otrzyma automatyczne miejsca: mistrzowie czterech konferencji Power Four — SEC, Big Ten, Big 12 i ACC — a także najwyżej sklasyfikowany przedstawiciel mniejszych konferencji Group of Six. Kolejnych 19 uczestników wyłoni komisja selekcyjna.

Osiem najwyżej rozstawionych drużyn ominie pierwszą rundę. Play-offy rozpoczną się w drugi weekend grudnia, a mecze dwóch pierwszych rund odbędą się na kampusach uczestników. Tradycyjny mecz Army–Navy będzie rozgrywany w pierwszy weekend grudnia — w terminie wcześniej przeznaczonym na mecze o tytuły konferencji.

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Nowa umowa z ESPN

Władze uczelni ogłosiły format po tym, jak ESPN zgodziło się zmienić kontrakt i dodać 11 meczów. Warunki umowy nie zostały ujawnione, jednak stacja poinformowała, że obowiązuje ona przez pięć lat i przewiduje dodatkowe 1,7 mld dolarów ponad obecny kontrakt o wartości 7,8 mld dolarów, obowiązujący do sezonu 2031.

Według publikacji przychody z nowych meczów mają zrekompensować około 345 mln dolarów, na tyle wyceniano mecze o tytuły konferencji Power Four. Prezydent Mississippi State University i przewodniczący rady CFP Mark Keenum oświadczył, że rozszerzenie play-offów umożliwi udział większej liczbie programów, studentów-sportowców i kibiców.

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