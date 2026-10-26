W Kwecie w Pakistanie przywódcy plemienni sprzeciwili się inicjatywie zniesienia tradycyjnych systemów sardarów i nawabów za pomocą rezolucji zgromadzenia prowincjonalnego. Oświadczyli, że taki dokument nie może zlikwidować systemu, który, jak twierdzą, istnieje od stuleci.

Jak podaje Dawn, przedstawiciele plemion poinformowali na niedzielnej konferencji prasowej, że do Zgromadzenia Beludżystanu wniesiono rezolucję w sprawie zniesienia tych systemów. Podkreślili, że status sardara ma charakter tradycyjny i dziedziczny, a nie jest jedynie oficjalnym mianowaniem.

Argumenty przywódców plemiennych

Nawab Muhammad Khan Shahwani oświadczył, że przewinienia pojedynczego wodza plemiennego lub jego współpracownika nie powinny stanowić podstawy do potępienia całego systemu. Według niego przywódcy plemienni rozstrzygali spory za obopólną zgodą stron, a w niektórych przypadkach nakładali grzywny, aby zapobiec dalszej przemocy.

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Przedstawiciele plemion twierdzą, że mechanizm ten przez pokolenia zapewniał dostępne i niedrogie rozwiązywanie sporów. Wezwali władze do wyjaśnienia podstaw zniesienia tradycyjnego systemu oraz przedstawienia dowodów na jego szkodliwość.

Postulat wzmocnienia instytucji państwowych

Shahwani zaznaczył, że utrzymanie porządku publicznego, bezpieczeństwa, pokoju, świadczenie podstawowych usług oraz zapewnienie szybkiego i dostępnego wymiaru sprawiedliwości jest obowiązkiem państwa. Jego zdaniem władze powinny najpierw poprawić zarządzanie i wzmocnić zaufanie obywateli, a dopiero potem rozważać zmiany w ustroju plemiennym.

Sardar Kamal Khan Bangulzai również oświadczył, że jedna rezolucja zgromadzenia nie wystarczy do zniesienia systemów sardarów i nawabów. Dodał, że w przypadku ich zniesienia rząd powinien wzmocnić formalny system sądowniczy, aby ludzie nadal mieli szybki i przystępny finansowo dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Osobno stwierdził, że z powodu sytuacji bezpieczeństwa w Beludżystanie wodzowie plemienni i inne wpływowe osoby nie mogą swobodnie przemieszczać się poza Kwetę.

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