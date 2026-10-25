Plaża Nahoon w mieście KuGompo, dawniej East London, w RPA pozostaje tymczasowo zamknięta po nowym zgłoszeniu zauważenia rekina w niedzielę rano. Władze zaapelowały do odwiedzających, aby nie wchodzili do wody do odwołania.

Środek ostrożności

Metropolitalna gmina Buffalo City oświadczyła, że zamknięcie jest środkiem ostrożności mającym chronić mieszkańców. Wypoczywających i kąpiących się poproszono również o stosowanie się do poleceń pracowników plaży, jak podaje TimesLIVE.

Gmina nie podała terminu przywrócenia dostępu do plaży. Kolejne komunikaty mają zostać opublikowane, gdy władze uznają powrót ludzi do wody za bezpieczny.

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Zamknięcie po ataku

Nowe zgłoszenie dotyczące rekina na Nahoon pojawiło się kilka dni po śmierci 65-letniej kobiety w wyniku ataku rekina na plaży Orient 20 października. Po tym incydencie władze zamknęły plaże Orient i Eastern w celu oceny zagrożeń.

24 października gmina poinformowała o przywróceniu dostępu do plaż Orient i Eastern po kontrolach bezpieczeństwa. Jednocześnie Nahoon zamknięto z powodu odrębnego zgłoszenia dotyczącego rekina. W styczniu 2025 roku plaża ta również została tymczasowo zamknięta po zauważeniu rekina; wówczas gmina i Narodowy Instytut Ratownictwa Morskiego przeprowadzili poszukiwania i poinformowali, że teren był czysty.

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