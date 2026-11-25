Naukowcy z Penn State College of Medicine rozpoczęli kliniczne badanie pierwszej fazy inhibitora enzymu CK2 w połączeniu z terapią opartą na irynotekanie dla pacjentów z nawrotowym mięsakiem Ewinga. Badanie ma ocenić bezpieczeństwo i tolerancję takiego leczenia; zostało otwarte w 27 szpitalach we współpracy z konsorcjum Beat Childhood Cancer Research Consortium.

Jak informuje News-Medical, po zakończeniu pierwszej fazy naukowcy planują otworzyć drugą fazę badania. Sprawdzą w niej, czy wybrana kombinacja leków poprawia wskaźniki odpowiedzi na leczenie.

Jak działa to podejście

Mięsak Ewinga to rzadki nowotwór kości i tkanek miękkich, który dotyka dzieci i nastolatków. Jego wzrost i rozprzestrzenianie się są związane z białkiem fuzyjnym EWS-FLI1. Naukowcy zaznaczają, że dotychczas nie udało się bezpośrednio zablokować tego białka.

Zespół skoncentrował się na enzymie kinazie kazeinowej II, czyli CK2, która stabilizuje EWS-FLI1 i chroni je przed rozpadem. W pracy przedklinicznej naukowcy zastosowali inhibitor CK2 silmitasertib, znany również jako CX-4945. Obniżenie aktywności CK2 prowadziło do bardziej aktywnego rozpadu EWS-FLI1 i hamowało powiązane z nim onkogenne szlaki sygnałowe.

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Wyniki badań przedklinicznych

Badacze przeanalizowali dostępne dane genetyczne pacjentów z guzami mięsaka Ewinga i stwierdzili, że CK2 występowała u nich w dużych ilościach. Wyższe poziomy i aktywność tego enzymu korelowały z gorszymi wynikami choroby.

W hodowlach komórkowych, w tym uzyskanych od pacjentów, blokowanie CK2 zmniejszało zdolność komórek nowotworowych do migracji i przenikania przez tkanki. W modelach mysich z przeszczepionymi ludzkimi guzami leczenie spowalniało wzrost guzów i wydłużało przeżycie. W hodowlach komórkowych inhibitor CK2 stosowano również w połączeniu z irynotekanem, który jest używany w przypadku nawrotowego mięsaka Ewinga.

Według autorów standardowa chemioterapia tej choroby nie zmieniła się od ponad 30 lat, a pięcioletnia przeżywalność w nawrotowym lub przerzutowym mięsaku Ewinga pozostaje poniżej 30%. Wyniki badania przedklinicznego opublikowano online w czasopiśmie Molecular Cancer Therapeutics.

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