Mauricio Pochettino wysłał trzech członków swojego sztabu szkoleniowego do Manchesteru w Wielkiej Brytanii, aby rozpoczęli przygotowania do jego pracy jako głównego trenera Manchester United. Jak podaje The Guardian, Argentyńczyk poprowadzi jeszcze jeden mecz jako selekcjoner męskiej reprezentacji USA.

Trenerzy udali się do Manchesteru

Po zwycięstwie reprezentacji USA nad Haiti 6:0 w Miami do Manchesteru udali się asystent Jesús Pérez, trener bramkarzy Toni Jiménez oraz trener przygotowania fizycznego Sebastiano Pochettino. Pérez od dawna współpracuje z Pochettino i często pojawia się obok niego na konferencjach prasowych oraz wydarzeniach publicznych.

Pochettino oficjalnie rozpocznie pracę w Manchester United w środę. Podpisał z klubem kontrakt na dwa i pół roku i będzie miał mało czasu na przygotowanie się do pierwszego meczu na nowym stanowisku.

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Ostatni mecz z reprezentacją USA

We wtorek Pochettino poprowadzi reprezentację USA w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Narodów CONCACAF przeciwko Haiti w Cincinnati. Po zakończeniu tego spotkania, jak powiedział, w pełni skupi się na kolejnym projekcie.

Pierwszym meczem Pochettino na czele Manchester United będzie wyjazdowe spotkanie angielskiej Premier League z Liverpoolem w niedzielę. Będzie to jego pierwszy mecz na czele czwartego angielskiego zespołu.

„Dziś naszym zadaniem jest skupić się tutaj, w Cincinnati, na meczu z Haiti. Ale gdy tylko zakończymy ten mecz, w 100% skupimy się na naszym kolejnym projekcie” — powiedział Pochettino.

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