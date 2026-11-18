Męska reprezentacja USA w piłce nożnej pokonała Haiti 2:0 w Cincinnati i awansowała do półfinału Ligi Narodów CONCACAF. Amerykanie wygrali w dwumeczu 8:0. To spotkanie było ostatnim dla argentyńskiego trenera Mauricio Pochettino na stanowisku selekcjonera męskiej reprezentacji USA: opuszcza on posadę, aby objąć Manchester United, informuje The Guardian.

Gole Pulisica i Halla

Wynik spotkania otworzył Christian Pulisic, który strzelił gola przewrotką. Drugą bramkę w 43. minucie zdobył 18-letni napastnik New York Red Bulls Julian Hall. Był to jego piąty gol w sześciu meczach reprezentacji narodowej od debiutu we wrześniu.

W spotkaniu zagrał również 19-letni środkowy obrońca Neil Pierre. Jego występ w reprezentacji USA uniemożliwił piłkarzowi przyszłe występy w reprezentacji Haiti.

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Seria meczów reprezentacji USA bez straty gola

Amerykańska drużyna nie straciła gola od ponad 400 minut. Ostatni raz jej bramka została pokonana 29 września w meczu z Chile. Reprezentacja USA pod wodzą Pochettino wygrała sześć ostatnich spotkań.

W ciągu 25 miesięcy pracy sztab szkoleniowy Pochettino zaangażował do meczów 77 piłkarzy. Podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej zadebiutowali Santiago Castañeda i Reed Baker-Whiting — zostali odpowiednio 31. i 32. debiutantem reprezentacji za kadencji Argentyńczyka.

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