W Australii małżeństwo David i Christine Ward poprosiło sąd, by nie osadzał w więzieniu 43-letniego dziennikarza sportowego Christophera Johna Gretcha, który przyznał się do kradzieży ponad 117 tys. dolarów. Wards poparli odroczenie wydania wyroku, aby sąd mógł ocenić jego perspektywy rehabilitacji.

Kradzież z sejfu

Jak informuje ABC News, rodzina Wardów prowadzi regionalną sieć medialną Wimmera Mallee News w stanie Wiktoria. Gretch mieszkał w ich domu w mieście Warracknabeal przez 14 miesięcy — od września 2023 roku, gdy pracował w gazecie Warracknabeal Herald.

Dom Wardów mieści się w budynku dawnego banku i ma stalowo-betonowy skarbiec z sejfem oraz kasetką na gotówkę. Dostęp do skarbca, sejfu i kasetki wymagał dwóch oddzielnych kluczy oraz kodu do zamka, znanego wyłącznie Wardom. Wcześniej pozwolili Gretchemu korzystać ze skarbca do przechowywania kolekcji znaczków.

Sąd usłyszał, że Gretch czasami zostawał w domu sam, gdy Wards podróżowali. Przyznał się do nielegalnego wtargnięcia i czterech przypadków kradzieży. W marcu 2025 roku postawiono mu zarzuty kradzieży 580 dolarów z biurka, 500 dolarów z portfela Davida Warda, 700 dolarów w Warracknabeal Herald oraz 116 tys. dolarów z sejfu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odszkodowanie i odroczenie wyroku

Według danych sądowych Gretch potajemnie przelewał pieniądze Wardów na dwa konta bankowe w kwotach do 10 tys. dolarów, a następnie wykorzystywał je do zakładów, próbując odrobić wcześniejsze straty. Powiedział, że czuł się okropnie z powodu swoich działań wobec małżeństwa, które traktowało go jak syna.

Wards domagają się za pośrednictwem sądu odszkodowania w wysokości 112 050 dolarów. Obrońca Gretcha oświadczył, że zwrócił on już 5800 dolarów, wypłacił 20 tys. dolarów ze swoich oszczędności emerytalnych, aby uczestniczyć w czterotygodniowym programie rehabilitacji z uzależnienia od hazardu, a także odbył 26 sesji konsultacyjnych.

David Ward nazwał Gretcha dobrym dziennikarzem i pomógł mu znaleźć nową pracę na pełny etat. Sędzia Kelly Blair odroczyła wydanie wyroku, aby ocenić perspektywy rehabilitacji Gretcha. Kolejne posiedzenie w sprawie wyznaczono na 9 marca.

Czytaj nas na