W Kijowie na Ukrainie Łarysa Ryndowa spotkała się ze swoim mężem Serhijem po czterech i pół roku rozłąki. 68-letni mężczyzna został ewakuowany 30 października wraz z setkami mieszkańców z tymczasowo okupowanych Ołeszek na południu Ukrainy. Pozostał w mieście, aby opiekować się rodzinnym domem, gdy jego żona wyjechała do Anglii.

72-letnia Łarysa Ryndowa zamieszkała w Anglii u syna trzy miesiące po okupacji Ołeszek w 2022 roku. Podczas spotkania przed szpitalem w Kijowie wielokrotnie mówiła mężowi: „Nie mogę uwierzyć, że tu jesteś”. Serhij odpowiedział, że on również nie może w to uwierzyć.

Życie w okupowanych Ołeszkach

Jak podaje Taipei Times, Serhij Ryndowyj nazwał Ołeszki „strefą śmierci”. Mieszkańcy miasta opowiadali o nieustannych atakach dronów, braku energii elektrycznej i ogrzewania. Wiosną sytuacja pogorszyła się, gdy wstrzymano dostawy żywności.

Według Ryndowego przeżywał dzięki zapasom pomocy humanitarnej — makaronowi, kaszom, a czasem konserwowanemu mięsu i rybom. Próbował także robić placki z przedwojennej mąki, w której zalęgły się wołki. Mniej więcej w kwietniu, jak powiedział, zginęło dwóch mężczyzn dostarczających żywność, po czym dostawy produktów całkowicie ustały.

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Niektórzy mieszkańcy pokonywali około 20 km pieszo lub rowerem do Radenska, aby znaleźć żywność. W miejscowym szpitalu skończyły się zapasy, a biegli medycyny sądowej nie odważali się jechać do miasta, aby przeprowadzać sekcje zwłok.

Ewakuacja i ponowne spotkanie

Serhij Ryndowyj oświadczył, że rosyjskie wojska zaminowały drogi i teren miasta. Powiedział również, że przed zorganizowaną ewakuacją rosyjscy wojskowi uprzątnęli teren, aby pokazać go w innym świetle: po drodze nie zobaczył ani jednego spalonego samochodu.

Ewakuowanych mieszkańców Ołeszek przewożono autobusami i samolotami przez okupowane terytorium, Federację Rosyjską — państwo-agresora — oraz Białoruś. Łarysa Ryndowa pokonała około 2 tys. km, aby spotkać męża w Ukrainie i zabrać go ze sobą do Wielkiej Brytanii. Tam ma on nadzieję ponownie spotkać się z trojgiem dzieci i sześciorgiem wnuków. Kobieta powiedziała, że planuje utuczyć męża barszczem i warenykami.

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