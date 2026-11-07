Powstanie dwóch stref subdukcji w pobliżu Japonii 10–12 mln lat temu mogło przyspieszyć rozsuwanie się skorupy ziemskiej w rejonie Zatoki Kalifornijskiej po drugiej stronie Oceanu Spokojnego. Według wniosków badaczy proces ten przyczynił się do oddzielenia Półwyspu Kalifornijskiego Dolnego od Meksyku i stworzył warunki, w których rzeka Kolorado później wyżłobiła Wielki Kanion.

O wynikach badania opublikowanego 29 października w czasopiśmie Science informuje Live Science. Naukowcy wykorzystali globalny model tektoniki płyt, który uruchamiano na superkomputerach Texas Advanced Computing Center.

Przenoszenie naprężenia tektonicznego

Zatoka Kalifornijska jest strefą ryftową, w której skorupa kontynentalna jest rozciągana i rozsuwana, tworząc zagłębienie, które może zostać wypełnione wodą oceaniczną. Pierwotny ryft w tym rejonie był związany z subdukcją płyty Farallon w pobliżu zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Jej ruch rozciągał i ścieńczał skorupę kontynentalną płyty północnoamerykańskiej.

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Autorzy pracy uważają jednak, że bez dodatkowego wpływu ze strony Japonii ryftowanie to mogło zakończyć się powstaniem niewielkiej doliny lub zagłębienia. W pobliżu Japonii jedna strefa subdukcji, w której płyta pacyficzna zanurza się pod płytę eurazjatycką, przekształciła się w dwie odrębne strefy. Zmiana naprężenia rozciągającego została przeniesiona przez płytę pacyficzną i wpłynęła na rejon Kalifornii Dolnej.

Szybsze ryftowanie

Według badaczy ryftowanie w Zatoce Kalifornijskiej trwało około 6–13 mln lat. Jest to znacznie szybciej niż typowy dla takich procesów okres 30–80 mln lat. Zatoka powstała około 6–8 mln lat temu, a ryftowanie przesunęło Kalifornię Dolną na płytę pacyficzną.

Naukowcy przetestowali model przy różnych założeniach dotyczących naprężeń i właściwości płaszcza, a wynik pozostał taki sam. Współautor badania, geofizyk Uniwersytetu Teksańskiego w Austin Thorsten Becker, zaznaczył, że praca pokazuje globalne powiązanie konwekcji w płaszczu z ruchem płyt tektonicznych. Wnioski mogą być również ważne dla badania granic płyt i stref zagrożonych sejsmicznie, w tym uskoku San Andreas oraz strefy subdukcji Cascadia.

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