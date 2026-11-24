Algierska bokserka Imane Khelif ma stoczyć pierwszą od igrzysk olimpijskich 2024 zawodową walkę w Paryżu we Francji 15 grudnia, mimo wycofania się zaplanowanej rywalki Claridy Sarabii. Informuje o tym Sky Sports.

Walka pozostaje zaplanowana

Przedstawiciel firmy promotorskiej Stair Event powiedział Reutersowi, że Sarabia wycofała się z walki z powodów administracyjnych. Jednocześnie pojedynek z udziałem Khelif nadal jest zaplanowany na 15 grudnia.

Dla algierskiej sportsmenki poszukiwana jest nowa rywalka. Przedstawiciel Stair Event oświadczył, że jej nazwisko zostanie wkrótce ogłoszone.

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Pierwsza walka po olimpijskim złocie

Khelif nie weszła na ring od finału igrzysk olimpijskich Paryż 2024, gdzie pokonała Liu Yang i zdobyła złoty medal w kategorii półśredniej. Jej udział w igrzyskach towarzyszył spór dotyczący kwalifikacji płciowej.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił sportsmenkę do zawodów. Jednocześnie Międzynarodowe Stowarzyszenie Bokserskie, odsunięte od boksu olimpijskiego, rok wcześniej nie dopuściło Khelif do mistrzostw świata, twierdząc, że rzekomo nie spełniała kryteriów kwalifikacji płciowej.

W lutym Khelif oświadczyła, że jest gotowa poddać się testom genetycznym tylko pod warunkiem, że przeprowadzi je MKOl.

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