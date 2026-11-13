Naukowcy opracowali wskaźnik funkcjonalnej łączności mózgu ARC, który może pomóc oceniać ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i postępu choroby Alzheimera jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Porównanie mózgów superagerów i pacjentów

Zespół pod kierownictwem Stanford Medicine przeanalizował spoczynkowe funkcjonalne skany MRI mózgu 180 tak zwanych superagerów oraz 110 osób w tym samym wieku ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Za superagerów uznano osoby w wieku od 75 lat, których pamięć epizodyczna była lepsza niż u osób w średnim wieku, a funkcje wykonawcze odpowiadały poziomowi ich rówieśników.

Na podstawie porównania tych danych naukowcy stworzyli Alzheimer’s Resilience-Vulnerability Connectome, czyli ARC. Zidentyfikowany wzorzec połączeń obejmował przedczołowe, skroniowe, wyspowe i ciemieniowe obszary mózgu związane z pamięcią, funkcjami wykonawczymi i regulacją emocji. W początkowej próbie wskaźnik rozróżniał obie grupy z dokładnością około 80%, a w niezależnej grupie 143 osób — z dokładnością 71%.

Różne trajektorie przy takich samych wskaźnikach początkowych

Następnie ARC sprawdzono u 1315 dorosłych bez zaburzeń poznawczych: 818 osób weszło do głównej próby, a kolejne 497 — do niezależnej. Na początku obserwacji grupy z superageropodobnym i alzheimeropodobnym typem łączności mózgu miały podobne wyniki testów poznawczych oraz porównywalny poziom amyloidu beta i białka tau.

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Jednocześnie podczas dalszej obserwacji u uczestników z alzheimeropodobnym wzorcem funkcje poznawcze pogarszały się szybciej, intensywniej gromadziły się blaszki amyloidowe, a ryzyko przejścia do łagodnych zaburzeń poznawczych lub choroby Alzheimera było wyższe. U osób z superageropodobnym wzorcem zdolności poznawcze ogólnie pozostawały lepsze.

Potencjał i ograniczenia metody

Autorzy zaznaczają, że ARC dostarczał informacji prognostycznych uzupełniających tradycyjne biomarkery i genetyczne czynniki ryzyka. W szczególności pomagał rozróżniać tempo przyszłego pogorszenia funkcji poznawczych nawet wśród osób, u których już wykryto patologię amyloidową.

Jednocześnie metoda wymaga dalszej prospektywnej walidacji przed ewentualnym zastosowaniem klinicznym. Badanie miało charakter obserwacyjny, opierało się wyłącznie na spoczynkowym funkcjonalnym MRI i nie uwzględniało między innymi naczyniowych czynników pogorszenia funkcji poznawczych. Warianty w pobliżu genów CLYBL i FRMD6, wykryte w eksploracyjnej analizie genetycznej, nie osiągnęły standardowego poziomu genomowej istotności statystycznej i nie zostały niezależnie potwierdzone.

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