Badanie zlecone przez Ministerstwo Klimatu, Energii i Środowiska wykazało, że papierowe słomki mają 6,33 razy wyższy wskaźnik rakotwórczego wpływu na człowieka w całym cyklu życia niż zwykłe słomki plastikowe. Chodzi o modelowaną ocenę wpływu produkcji, użytkowania i utylizacji, a nie o bezpośrednie ryzyko zachorowania na raka u osób używających słomek, podaje Dawn.

Porównanie czterech materiałów

Naukowcy ocenili cztery rodzaje słomek: zwykłe plastikowe, papierowe, z biodegradowalnego plastiku oraz wykonane z polietylenu pochodzenia biologicznego — bio-PE. Analiza objęła 16 kategorii oddziaływania na środowisko — od produkcji surowców po utylizację.

W obliczeniach założono, że 73,6% zużytych słomek jest spalanych, a 26,4% trafia na składowiska, zgodnie z krajowymi statystykami odpadów. Papierowe słomki miały również 2,04 razy wyższy wskaźnik zakwaszenia niż zwykłe plastikowe.

W przypadku słomek z bio-PE wskaźnik wpływu rakotwórczego był 16,18 razy wyższy, a wpływ na zakwaszenie — 5,9 razy wyższy niż w przypadku zwykłych słomek plastikowych. Dla biodegradowalnego plastiku wskaźniki te wyniosły odpowiednio 3,34 i 1,98 razy więcej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki według kategorii

Zwykłe słomki plastikowe miały najmniejszy wpływ w 10 z 16 kategorii, w tym na zmianę klimatu, zakwaszenie, pył zawieszony i toksyczność dla ludzi. Bio-PE miał największy wpływ w 10 kategoriach, wśród których znalazły się zubożenie warstwy ozonowej, zakwaszenie i smog. Papierowe słomki wypadły najgorzej w trzech kategoriach, a słomki z biodegradowalnego plastiku — w dwóch.

Bio-PE produkuje się z odnawialnych surowców roślinnych, w tym z trzciny cukrowej, jednak pod względem struktury chemicznej jest on identyczny ze zwykłym polietylenem i nie rozkłada się biologicznie. Autorzy badania zaznaczyli również, że słomki ze wszystkich materiałów są trudne do recyklingu ze względu na niewielki rozmiar, powłoki i klej.

W badaniu ankietowym 1001 osób, uwzględnionym w raporcie, 87,5% respondentów preferowało plastikowe słomki. Jednocześnie 54,4% poparło wydawanie słomek wyłącznie na prośbę klienta, a 18,4% sprzeciwiło się takiemu podejściu. Naukowcy zalecili, aby nie wydawać jednorazowych słomek domyślnie.

Czytaj nas na