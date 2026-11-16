Nabywcy podstawowej wersji samochodu elektrycznego Volkswagen ID. Polo Trend z baterią o pojemności 37 kWh muszą czekać na dostawę do 21 miesięcy. Model trafił do sprzedaży w Europie w lipcu w cenie od 24 995 euro i oferuje zasięg do 334 km według cyklu WLTP.

Liczba zamówień podwoiła się

Jak informuje Electrek, do połowy września na ID. Polo złożono już ponad 30 tys. zamówień, a czas oczekiwania wynosił około 10 miesięcy. Według niemieckiego wydawnictwa motoryzacyjnego Edison Media liczba zamówień podwoiła się w ciągu około dwóch miesięcy.

Zgodnie z tymi danymi kupujący powinni otrzymać sportową wersję ID. Polo GTI po około siedmiu miesiącach. Menedżer Volkswagena powiedział Edison Media, że firma zbyt konserwatywnie zaplanowała wielkość produkcji.

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Popyt przekroczył oczekiwania Volkswagena

Volkswagen zakładał, że 90–95% klientów będzie nabywać samochody w leasingu, jednak faktyczny udział leasingu wynosi około 50%. Wyższy od oczekiwanego okazał się również popyt na wersję z większą baterią o pojemności 52 kWh.

Według menedżera firmy około 90% kupujących wybrało odłączany hak holowniczy, oferowany jako opcja za 810 euro. Electrek zauważa, że Volkswagen priorytetowo traktuje modele o wyższej marży, co prawdopodobnie wpływa na terminy dostaw podstawowego ID. Polo Trend.

Popyt przekracza również oczekiwania w przypadku elektrycznego crossovera ID. Cross, który Volkswagen nazywa elektrycznym odpowiednikiem T-Crossa. Łącznie gama miejskich samochodów elektrycznych, obejmująca ID. Polo, ID. Cross, CUPRA Raval i Skoda Epiq, otrzymała od rozpoczęcia produkcji w czerwcu niemal 150 tys. zamówień.

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