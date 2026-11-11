We Francji skrajnie prawicowy polityk, pisarz i komentator telewizyjny Éric Zemmour oświadczył, że weźmie udział w wyborach prezydenckich zaplanowanych na kwiecień 2027 roku. Poinformował o tym na antenie TF1, potwierdzając zamiar ponownego kandydowania na urząd głowy państwa.

Druga kampania prezydencka

Jak podaje Al Jazeera, Zemmour powiedział, że zgłasza swoją kandydaturę, aby „zachować francuskość Francji”. W wyborach prezydenckich w 2022 roku zajął czwarte miejsce.

68-letni polityk jest znany z antyislamskich i antyimigracyjnych poglądów. Oświadczył, że chce wydalać z kraju cudzoziemców przebywających w więzieniach, a także cudzoziemców, którzy nie mają pracy przez ponad sześć miesięcy, nawet jeśli są legalnymi rezydentami Francji.

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Rywalizacja z Marine Le Pen

Zemmour oświadczył również, że chce zmniejszyć liczbę imigrantów we Francji o dwa miliony. Wielu zwolenników skrajnej prawicy uważa imigrantów za głównych prowokatorów przemocy podczas studenckich protestów dotyczących kosztów życia, które odbyły się miesiąc wcześniej.

W wyborach Zemmour będzie rywalizował z Marine Le Pen, liderką skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe. Źródło zaznacza, że jest ona powszechnie typowana na zwyciężczynię wyborów, w których po zakończeniu kadencji prezydenckiej Emmanuela Macrona ma zostać wybrany jego następca. Tymczasem kandydat lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, Jean-Luc Mélenchon, przedstawił swój program około 17 tysiącom zwolenników.

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