Polityk Éric Zemmour będzie kandydował na prezydenta Francji — Al Jazeera
We Francji skrajnie prawicowy polityk, pisarz i komentator telewizyjny Éric Zemmour oświadczył, że weźmie udział w wyborach prezydenckich zaplanowanych na kwiecień 2027 roku. Poinformował o tym na antenie TF1, potwierdzając zamiar ponownego kandydowania na urząd głowy państwa.
Druga kampania prezydencka
Jak podaje Al Jazeera, Zemmour powiedział, że zgłasza swoją kandydaturę, aby „zachować francuskość Francji”. W wyborach prezydenckich w 2022 roku zajął czwarte miejsce.
68-letni polityk jest znany z antyislamskich i antyimigracyjnych poglądów. Oświadczył, że chce wydalać z kraju cudzoziemców przebywających w więzieniach, a także cudzoziemców, którzy nie mają pracy przez ponad sześć miesięcy, nawet jeśli są legalnymi rezydentami Francji.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Rywalizacja z Marine Le Pen
Zemmour oświadczył również, że chce zmniejszyć liczbę imigrantów we Francji o dwa miliony. Wielu zwolenników skrajnej prawicy uważa imigrantów za głównych prowokatorów przemocy podczas studenckich protestów dotyczących kosztów życia, które odbyły się miesiąc wcześniej.
W wyborach Zemmour będzie rywalizował z Marine Le Pen, liderką skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe. Źródło zaznacza, że jest ona powszechnie typowana na zwyciężczynię wyborów, w których po zakończeniu kadencji prezydenckiej Emmanuela Macrona ma zostać wybrany jego następca. Tymczasem kandydat lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, Jean-Luc Mélenchon, przedstawił swój program około 17 tysiącom zwolenników.