W Niemczech, przed zaplanowanymi na piątek akcjami ruchu „Gen Z regelt”, politycy kilku partii wyrazili poparcie dla młodzieżowych protestów. Wiceszefowa frakcji parlamentarnej CDU/CSU Anja Weisgerber oświadczyła, że młodzi ludzie mają prawo otwarcie wyrażać swoje obawy i oczekiwania, informuje Tagesschau.

Według polityczki CSU pokojowy protest jest częścią żywej demokracji. Podkreśliła, że politycy powinni poważnie traktować problemy stojące za żądaniami młodzieży, nawet jeśli nie podzielają wszystkich jej stanowisk. Weisgerber przyznała również, że polityka kraju nie osiągnęła jeszcze odpowiednich rezultatów w rozwiązywaniu problemów młodego pokolenia.

Postulaty uczestników akcji

Inicjatywa „Gen Z regelt” domaga się, aby władze bardziej wsłuchiwały się w głos młodzieży. Wśród jej postulatów są większe finansowanie szkół, działania przeciw rosnącym kosztom życia, sprawiedliwość społeczna i wzmocnienie ochrony klimatu.

Poprzednie demonstracje były skierowane również przeciwko CDU/CSU oraz niektórym inicjatywom tego sojuszu, w szczególności możliwemu przywróceniu obowiązku służby wojskowej. Pod koniec października na wielu akcjach pojawiły się transparenty krytykujące kanclerza federalnego Friedricha Merza. Sam Merz oświadczył wówczas za pośrednictwem swojego rzecznika, że uważa postulaty młodzieży za uzasadnione i traktuje je poważnie.

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Reakcja na przemoc

W trakcie lub po październikowych pokojowych demonstracjach, przede wszystkim we Frankfurcie nad Menem, doszło do incydentów przemocy. Według oceny władz mogły być w nie zaangażowane lewicowo-ekstremistyczne grupy lub młodzi ludzie niezwiązani z samymi protestami.

W związku z tym minister spraw wewnętrznych Hesji Roman Poseck z CDU dopuścił możliwość zakazania kolejnych akcji. Badacz młodzieży Klaus Hurrelmann nazwał takie propozycje poważnym błędem. Jego zdaniem ruch powinien wyraźniej odciąć się od uczestników przemocy, jednak dyskredytowanie demonstracji i zakazy nie pomogą młodym ludziom zostać usłyszanymi przez polityków.

Do piątkowych protestów, oprócz „Gen Z regelt”, wezwały Federalna Konferencja Uczniów, związek zawodowy pracowników oświaty GEW oraz ruch Fridays for Future. Poparcie dla akcji wyrazili również przewodnicząca frakcji parlamentarnej Partii Lewicy Heidi Reichinnek, przewodniczący Zielonych Felix Banaszak oraz prezes Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych Marcel Fratzscher.

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