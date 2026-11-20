Niemieccy politycy wezwali do zmiany wyjątków w podatkach od spadków i darowizn — Tagesschau
W Niemczech politycy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec i Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wezwali do zmiany wyjątków w podatkach od spadków i darowizn. Powodem były śledztwa dotyczące przekazania w 2020 roku przez wydawczynię Friede Springer pakietu akcji wartego miliardy euro prezesowi zarządu Axel Springer Mathiasowi Döpfnerowi, informuje Tagesschau.
Śledztwo w sprawie akcji
Materiały kilku mediów, w tym Spiegel, Manager Magazin i ZDF, opierają się na wewnętrznych dokumentach Deutsche Banku, które trafiły do dużego wycieku danych. Sygnaliści przekazali ponad 15 milionów wewnętrznych dokumentów ponad 50 organizacjom medialnym w różnych krajach świata.
Przed otrzymaniem pakietu akcji Döpfner kupił inne akcje Springera za 276 milionów euro. Według ustaleń śledztw długi powstałe w wyniku tego zakupu mogły pomóc mu zmniejszyć podatek od darowizny.
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Ocena potrzeby zwolnienia
Według ZDF w tej sprawie zastosowano procedurę oceny potrzeby zwolnienia z podatku. Jeżeli spadkobierca lub obdarowany udowodni, że nie może zapłacić należnego podatku z własnych środków, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z płatności.
Przedstawiciel Axel Springer powiedział Manager Magazin w imieniu Döpfnera, Springer i fundacji, że darowiznę sformalizowano przy ścisłym przestrzeganiu prawa podatkowego, po kontroli i na podstawie wiążącego wyjaśnienia organu podatkowego. Według niego podatek od darowizny został prawidłowo ustalony i zapłacony w wysokości przewidzianej prawem. Wydawnictwo nie podało kwoty płatności.
Sekretarz generalny SPD Tim Klüssendorf oświadczył, że obecne przepisy pozwalają właścicielom majątków wartych miliardy euro zgodnie z prawem wykazywać organom podatkowym brak środków na zapłatę podatku. Przewodniczący skrzydła pracowniczego CDU Dennis Radtke również skrytykował wyjątki, podkreślając, że powinny być stosowane wyłącznie przy przekazywaniu przedsiębiorstw następnemu pokoleniu.