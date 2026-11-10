Policjant ranny w Krakowie grał w Popradzie Muszyna — Interia Sport

W Polsce policjant Artur Morański, który, jak poinformował polski Interia Sport, został ranny podczas strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie, wcześniej grał w piłkę nożną. W latach 2015–2020 występował w klubie Poprad Muszyna, a także grał w lokalnym Olimpiku.

Występy w Popradzie Muszyna

Według publikacji Morański pochodzi ze wsi Powroźnik w województwie małopolskim. W 2016 roku zadebiutował w trzeciej lidze w Polsce w wieku 17 lat, rozgrywając mecz w Krakowie. Później regularnie występował w seniorskiej drużynie Popradu Muszyna w trzeciej i czwartej lidze.

Prezes klubu Stanisław Sułkowski w rozmowie z dziennikarzem Rafałem Szymańskim scharakteryzował byłego zawodnika jako ambitnego piłkarza, który poważnie podchodził do treningów i wykonywał polecenia trenerów.

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Strzelanina w Krakowie

Interia Sport pisze, że 7 listopada 2026 roku około godziny 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Według informacji publikacji zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Rannych zostało także dwóch policjantów — Artur Morański i Jakub Kulik — którzy, według wersji publikacji, obezwładnili uzbrojonego napastnika.

Prezes Popradu Muszyna poinformował o zamiarze zorganizowania na stadionie klubu meczu dla Morańskiego po jego powrocie do zdrowia. Według Interia Sport prezydent Polski Karol Nawrocki odznaczył Morańskiego i Kulika Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

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