Policja w Anglii i Walii planuje skoncentrować się na 500 najbardziej aktywnych złodziejach sklepowych w ramach nasilenia walki z przestępczością w handlu detalicznym. Działania obejmą monitorowanie GPS recydywistów, zakazy odwiedzania ulic handlowych i centrów miast, a także surowsze wyroki.

W operacji weźmie udział do 17 formacji policyjnych

Jak informuje The Guardian, do 17 formacji policyjnych będzie zbierać dowody powtarzających się wykroczeń na swoich obszarach, aby zabiegać o surowsze kary. Na program przeznaczono dodatkowe 2,5 mln funtów szterlingów.

Organy ścigania będą także szerzej stosować nakazy dotyczące zachowań przestępczych, które mogą zakazywać recydywistom odwiedzania ulic handlowych i centrów miast. Sprawcy muszą regularnie stawiać się na rozprawach w sądach intensywnego nadzoru. W najpoważniejszych przypadkach nieprzestrzeganie warunków może prowadzić do pozbawienia wolności, a zagranicznym sprawcom może grozić deportacja.

Statystyki i przyczyny wykroczeń

Ministerka spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oświadczyła, że niewielka liczba osób popełnia nieproporcjonalnie dużą część kradzieży sklepowych. Według niej tacy sprawcy powodują straty dla przedsiębiorstw i sprawiają, że pracownicy handlu czują się niebezpiecznie w pracy.

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Rząd dąży do powtórzenia wyników operacji Kelleher w Bromley z 2025 roku: według danych Metropolitan Police ukierunkowane działania wobec dziesięciu złodziei sklepowych zmniejszyły zarejestrowaną przestępczość w handlu detalicznym w tej dzielnicy o 70%.

Policja londyńska podała również, że 104 recydywistów popełniło ponad 5 300 kradzieży sklepowych w ciągu ostatnich dwóch lat.

W 2024 roku liczba kradzieży sklepowych zarejestrowanych przez policję w Anglii i Walii przekroczyła pół miliona, osiągając rekordowy poziom. W 2025 roku wskaźnik spadł o 2%. Rząd oświadczył, że będzie łączyć działania egzekucyjne z przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i alkoholu, a organizacja charytatywna Revolving Doors podkreśliła potrzebę pomocy osobom z uzależnieniami, zaburzeniami psychicznymi i bezdomnością, które mogą przyczyniać się do powtarzających się wykroczeń.

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