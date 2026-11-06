Na Australijskim Terytorium Stołecznym w Australii policja od poniedziałku zacznie wysyłać wiadomości SMS do osób oskarżonych o przestępstwa związane z przemocą w rodzinie, a także do osób objętych nakazami w takich sprawach. Jak informuje ABC News, nowy system będzie testowany przez sześć miesięcy.

Przypomnienia o obowiązkach

Usługa Family Violence Bail, Orders and Compliance Short Messaging Service będzie przypominać odbiorcom o warunkach zwolnienia za kaucją i nakazach, których muszą przestrzegać. Wiadomości będą również zawierać informacje o usługach wsparcia i danych kontaktowych policji.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że podczas testów SMS-y nie będą otrzymywać wszystkie osoby objęte warunkami zwolnienia za kaucją lub nakazami w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Policja musi ustalić, czy takie przypomnienia wpłyną na przestrzeganie ustalonych warunków i czy pomogą zmniejszyć liczbę naruszeń.

მინისტर policji Australijskiego Terytorium Stołecznego Marisa Paterson oświadczyła, że od lipca ubiegłego roku policja otrzymała ponad 5 500 zgłoszeń w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Pełniący obowiązki szefa policji Richard Chin poinformował, że funkcjonariusze reagują średnio na 12 przypadków przemocy domowej i rodzinnej dziennie.

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Wątpliwości co do skuteczności

Według China SMS-y nie zastąpią pracy policji nad zapewnieniem przestrzegania warunków zwolnienia za kaucją i nakazów. Detektyw, pełniący obowiązki inspektora Sam Norm, oświadczył, że odbiorcy nie otrzymają nowych informacji: wiadomości będą wysyłane wyłącznie do osób, które już znają swoje warunki i otrzymały kopię nakazu.

Policja oświadczyła, że nie uważa, by wiadomości mogły sprowokować naruszenia warunków lub nakazów. Norm zaznaczył, że podobna usługa w innych jurysdykcjach przyczyniła się do lepszego przestrzegania wymogów.

Jednocześnie dyrektor generalna Domestic Violence Crisis Service ACT Sue Webeck poddała w wątpliwość zdolność inicjatywy do zwiększenia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą. Poinformowała, że organizacja nie była bezpośrednio konsultowana w sprawie inicjatywy, dlatego nie jest dla niej jasne, w jaki sposób będzie dochodziło do kontaktu, jak będą wysyłane wiadomości oraz jakie informacje zostaną wykorzystane do kierowania ludzi do programów interwencyjnych lub wsparcia.

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