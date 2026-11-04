Policja Terytorium Północnego Australii przyznała, że oficjalne ostrzeżenie udzielone federalnemu posłowi Luke’owi Goslingowi w związku z domniemanym naruszeniem warunków zwolnienia za kaucją mogło być skutkiem błędnej identyfikacji. Gosling reprezentuje okręg Solomon, obejmujący Darwin, i zaprzecza zarzutom o popełnienie wykroczeń, informuje ABC News.

Goslingowi postawiono dwa zarzuty napaści na administratora Terytorium Północnego Davida Connolly’ego podczas tajskiego festiwalu w Darwin w lipcu. Zgodnie z warunkami zwolnienia za kaucją poseł nie może zbliżać się do Connolly’ego na odległość mniejszą niż 15 metrów, dopóki trwa postępowanie sądowe.

Zdjęcia z kawiarni

We wrześniu żona Connolly’ego, Sue Brosnan, przekazała policji zdjęcia, które — jak twierdziła — przedstawiały posła w pobliżu kawiarni Boatshed w Cullen Bay 1 września. Connolly i Brosnan oświadczyli, że widzieli Goslinga około godziny 8:20: najpierw miał siedzieć przy sąsiednim stoliku, a później wchodzić do budynku kawiarni i z niego wychodzić, dwukrotnie znajdując się w odległości mniejszej niż 15 metrów od administratora.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na zdjęciach widać mężczyznę w białym T-shircie, podobnego do Goslinga, jednak jego twarz można dostrzec z profilu tylko na jednej fotografii. Detektyw Sarah Hutchinson poinformowała prawników posła, że Connolly i Brosnan byli pewni identyfikacji. Jednocześnie zasugerowała, że Gosling mógł mieć sobowtóra w Darwin, i zaznaczyła, że ostrzeżenie może zostać wycofane, jeśli zostanie ustalone, że poseł nie był w kawiarni.

Stanowisko obrony

Obrońca Marty Aust powiedział policji, że jego klient w podanym czasie odwoził dzieci do szkoły i nie był w Boatshed. Przedstawicielka obrony Megan Donaghy wystąpiła o wezwania sądowe w celu uzyskania nagrań z kamer monitoringu ze szkoły dzieci Goslinga oraz z hotelu w Darwin. Zdaniem obrony dowody te mogą potwierdzić błędną identyfikację innej osoby i pomóc ocenić wiarygodność zeznań Connolly’ego i Brosnan w sprawie napaści.

Wcześniej Gosling był również oskarżany o odrębne naruszenie warunków zwolnienia za kaucją w sierpniu, jednak prokuratorzy wycofali ten zarzut w ubiegłym tygodniu. Sprawa dotycząca zarzutów napaści ma ponownie trafić do sądu w Darwin w tym miesiącu.

Czytaj nas na