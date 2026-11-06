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Australijska policja sprawdziła lot ANA w Sydney po groźbach — ABC News Australia

Fedir Krysztowski 06 listopada 2026 05:04
Australijska policja sprawdziła lot ANA w Sydney po groźbach — ABC News Australia

Na lotnisku w Sydney w Australii policja federalna przeprowadziła prewencyjne kontrole po groźbach przesłanych na lotnisko. Uzbrojeni funkcjonariusze Australijskiej Policji Federalnej spotkali pasażerów lotu All Nippon Airways NH899, który przyleciał z Tokio w czwartek wieczorem.

Jak informuje ABC News Australia, samolot wylądował około godziny 20:00. Pasażer Patrick Wild powiedział, że ludzi poinformowano o problemie z bezpieczeństwem i poproszono o pozostanie na pokładzie przez kolejne 20 minut, jednak oczekiwanie trwało około półtorej godziny.

Po opuszczeniu samolotu pasażerom polecono ustawić się w jednej kolejce i położyć bagaż na podłodze do kontroli przez psa. Następnie zaprowadzono ich do strefy w pobliżu sklepów wolnocłowych, gdzie czekali jeszcze około godziny, zanim mogli odebrać walizki.

Oświadczenie policji

Australijska Policja Federalna potwierdziła, że krótko po godzinie 18:00 w czwartek przeprowadziła prewencyjne kontrole po tym, jak na lotnisko wpłynęły groźby. Służba oświadczyła, że bezpieczeństwo lotnisk, pasażerów i pracowników jest priorytetem.

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Urzędnicy nie potwierdzili jeszcze, czy incydent w Sydney jest powiązany z falą gróźb wobec lotnictwa w Europie.

Groźby wobec linii lotniczych w Europie

W czwartek w Europie z powodu gróźb bombowych zakłócono co najmniej 27 lotów. Samoloty przekierowywano na inne lotniska, niektóre maszyny eskortowały myśliwce, a pasażerów ewakuowano w celu przeprowadzenia kontroli.

Wśród przewoźników dotkniętych incydentami znalazły się Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT Polish Airlines, easyJet, Iberia, Air Europa, Air Serbia, Aegean Airlines i SAS. Nie ma danych o znalezieniu materiałów wybuchowych na sprawdzonych samolotach; wszystkie przypadki są obecnie traktowane jako fałszywe alarmy. Unia Europejska uruchomiła mechanizm wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa lotniczego między krajami, aby ustalić możliwy związek między groźbami.

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