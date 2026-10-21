W Australii radykalizacja dzieci i nastolatków w internecie przyspieszyła do zaledwie kilku dni, choć wcześniej proces ten mógł trwać miesiące lub lata. Pełniąca obowiązki zastępczyni komisarza Australijskiej Policji Federalnej Sandra Booth powiedziała o tym podczas przesłuchań Wspólnej Parlamentarnej Komisji ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa, podaje ABC News.

Według Booth drapieżcy szukają w internecie podatnych na wpływy dzieci. Podała przykład 13-letniego chłopca, któremu postawiono zarzuty po tym, jak policja, według swojej wersji, znalazła w jego domu notatnik z planami strzelaniny do kolegów z klasy. „To nie wydarzyło się w USA. To wydarzyło się w Australii” — powiedziała przedstawicielka policji.

AI i szyfrowane aplikacje

Policja Federalna powiązała szybkie rozprzestrzenianie się radykalizacji ze sztuczną inteligencją, dorastaniem pokolenia, które kumuluje urazy, poszukiwaniem przez młodych ludzi sensu i przynależności, a także ze złożonością sieci internetowych. Zastępczyni dyrektora generalnego Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu Claire McGinnis poinformowała, że potencjalni sprawcy wykorzystują chatboty oparte na sztucznej inteligencji do wyszukiwania informacji i planowania ataków.

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Jak zaznaczyła, takie narzędzia mogą skrócić czas potrzebny na zaplanowanie ataku. McGinnis nazwała również szyfrowane aplikacje stałym problemem dla służby wywiadowczej, ponieważ umożliwiają zachowanie anonimowości.

Możliwe rozszerzenie uprawnień

Booth powiedziała, że Australijska Policja Federalna rozważa zaproponowanie rozszerzenia uprawnień, aby aktywniej interweniować w niebezpiecznych grupach internetowych. Wśród opcji jest publikowanie w czatach wiadomości, które ostrzegałyby uczestników o obecności funkcjonariuszy organów ścigania.

Od 2020 roku australijskie organy antyterrorystyczne prowadziły sprawy dotyczące 65 dzieci w wieku od 12 do 17 lat, a 35 takich dochodzeń zakończyło się postawieniem zarzutów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło również, że 11-letnie dziecko uczestniczyło w programie deradykalizacji. Koordynator ds. zwalczania terroryzmu Brendan Dowling zaznaczył, że większość skierowań do takich programów pochodzi od organów ścigania, co oznacza, że wiele osób jest wykrywanych zbyt późno.

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