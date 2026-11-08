Brazylijska policja bada możliwy udział sieci amerykańskich, argentyńskich i izraelskich agentów w wyjeździe Flávio Bolsonaro z kraju po jego porażce w wyborach prezydenckich. Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na nienazwanego wysokiego rangą brazylijskiego urzędnika, który rozmawiał z „The Washington Post”.

Badanie możliwego ułatwienia

Według urzędnika były agent izraelskiego wywiadu Mosad jechał za furgonetką, którą Bolsonaro przewożono w kierunku granicy z Argentyną. Flávio Bolsonaro, który przegrał drugą turę wyborów prezydenckich z Luizem Inácio Lulą da Silvą, odmówił ujawnienia w rozmowie z „The Washington Post” trasy, którą opuścił Brazylię.

Nie odpowiedział również na pytanie, czy pomagali mu amerykańscy urzędnicy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio odrzucił sugestie o udziale Waszyngtonu, oświadczając, że rząd USA nie uczestniczył bezpośrednio w żadnych działaniach związanych z jego wyjazdem.

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Oświadczenia Bolsonaro

Flávio Bolsonaro wyjaśnił decyzję o ubieganiu się o azyl w USA przekonaniem, że demokratyczne instytucje Brazylii nie funkcjonują już właściwie oraz że może mu grozić aresztowanie za wyrażanie poglądów politycznych. Oświadczył także, że prezydent USA Donald Trump, według jego słów, podziela taką ocenę sytuacji w Brazylii.

Polityk, który wielokrotnie podważał uczciwość wyborów bez przedstawienia dowodów, zakwestionował wniosek organów wyborczych, że głosowanie było uczciwe. Powiedział, że jego ojciec, były prezydent Jair Bolsonaro, przestraszył się po żądaniu sędziego Sądu Najwyższego Alexandre’a de Moraesa, by przekazać paszporty w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy.

Jair Bolsonaro został skazany na 27 lat więzienia w sprawie przygotowań do zamachu stanu po porażce w wyborach w 2022 roku. Według „The Washington Post” brazylijskie organy ścigania niemal nie mają nadziei na sprowadzenie jego syna z USA: wysoki rangą urzędnik ds. bezpieczeństwa ocenił szanse na zatrzymanie Flávio Bolsonaro na zero.

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