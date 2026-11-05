W Londynie, w Wielkiej Brytanii, policja bada zgłoszenia dwóch kobiet dotyczące domniemanego gwałtu z udziałem aktora i komika Russella Branda. Informuje o tym BBC News.

Wcześniej ławnicy Sądu Koronnego w Southwark uznali Branda za winnego jednego zarzutu gwałtu i trzech zarzutów napaści seksualnej po trzytygodniowym procesie. Jednocześnie został uniewinniony od dwóch zarzutów gwałtu i jednego zarzutu usiłowania nieprzyzwoitego napastowania.

Trzyletnie śledztwo

Kierujący policyjnym śledztwem, nadinspektor detektyw Metropolitan Police Andy Furphy, powiedział, że po wyroku mogą zgłosić się inne kobiety. Według niego decyzja sądu może dać im odwagę i pewność, by zgłosić możliwe przestępstwa.

Policja zaczęła badać inne zgłoszenia dotyczące Branda po publikacjach we wrześniu 2023 roku. Wówczas The Times, Sunday Times i program Dispatches stacji Channel 4 podały, że cztery kobiety oskarżyły go o gwałt, przemoc seksualną i emocjonalną. Brand zdecydowanie zaprzeczał tym twierdzeniom.

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Zeznania i zarzuty

Metropolitan Police utworzyła odrębny zespół śledczy Operation Actinolite. Według organów ścigania śledczy otrzymali ponad 340 relacji, w tym od byłych pracodawców, współpracowników i znajomych Branda.

Wszystkie zgłoszenia dotyczyły dawnych wydarzeń, a najwcześniejsze opisywało wydarzenia sprzed 27 lat. Z tego powodu śledztwo nie miało nagrań z kamer monitoringu ani dowodów kryminalistycznych.

W kwietniu 2025 roku Brandowi po raz pierwszy postawiono zarzuty, a w lipcu tego samego roku przedstawiono dodatkowe: jeden zarzut gwałtu i jeden zarzut napaści seksualnej. Podczas policyjnych przesłuchań twierdził, że nie rozpoznaje zgłaszających i nie pamięta opisywanych przez nie incydentów, a wszelka aktywność seksualna, jeśli miała miejsce, odbywała się za obopólną zgodą. Zaprzeczył również dodatkowym zarzutom.

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