Policja w nigeryjskim stanie Enugu potwierdziła, że funkcjonariusz Jednostki Antykultowej Grupy Reagowania na Przestępstwa z Użyciem Przemocy postrzelił podczas operacji lokalnego artystę Izuchukwu Nnajiego, znanego jako Stone. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie później stwierdzono jego zgon, podaje Premium Times Nigeria.

Wersja policji

Według rzecznika policji w Enugu Daniela Ndukwe operację przeprowadzono w hotelu The Bull po otrzymaniu informacji. Policja oświadczyła, że w obiekcie zatrzymał się Nworie Chidera Kelvin, znany jako Akidi, którego funkcjonariusze podejrzewają o handel narkotykami, nielegalne posiadanie broni oraz członkostwo w Vikings Confraternity.

Funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu Akidiego i dziewięciu innych osób w wieku od 17 do 28 lat. Jak podali, podczas operacji zabezpieczono wysuszony materiał roślinny uznawany za konopie indyjskie, wagi prawdopodobnie przeznaczone do ważenia narkotyków, a także 43 400 nigeryjskich nair.

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Okoliczności postrzelenia zostaną zbadane

Policja twierdzi, że Nnaji i jeszcze jeden nienazwany podejrzany wyskoczyli przez okno, próbując uciec. Podczas pościgu, według wersji służb, mieli rzekomo próbować odebrać broń funkcjonariuszowi. W trakcie szarpaniny broń wypaliła, w wyniku czego Nnaji został ranny, a drugi mężczyzna uciekł.

Wcześniej setki młodych ludzi protestowały z powodu śmierci artysty. Według publikacji Nnaji został zatrzymany około godziny trzeciej w nocy w środę w hotelu, w którym przebywał po świętowaniu urodzin z przyjaciółmi. W czwartek jego ciało znaleziono w kostnicy Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Stanowego w Enugu w rejonie Parklane.

Komisarz policji stanowej Bitrus Giwa nakazał przeprowadzenie dokładnego śledztwa. Zastępca komisarza, który kieruje stanowym departamentem wywiadu, ma ustalić okoliczności incydentu i sprawdzić, czy operacja oraz użycie broni palnej były zgodne z ustalonymi standardami i przepisami. Policja oświadczyła, że funkcjonariusze uznani za winnych mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

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