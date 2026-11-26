We Francji policjanci rozpoczęli o północy strajk i organizują zgromadzenia przed komisariatami w ramach ogólnokrajowej mobilizacji. Akcję zainicjował związek zawodowy Alliance Police Nationale, informuje Anadolu Agency.

Żądanie podwyższenia dodatku

Uczestnicy protestu domagają się podwyższenia specjalnego dodatku za służbę w policji, który obecnie wynosi 28,5%. Związek żąda podniesienia go do 35%, używając hasła „35% albo nic!”.

Policjanci domagają się również zwiększenia dodatku za wykonywane funkcje, obowiązki i kwalifikacje, a także specjalnego dodatku dla personelu administracyjnego, technicznego i specjalistycznego.

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Zgromadzenia przed komisariatami i opóźnienia na lotnisku

Związki Unsa Police i Alternative Police wezwały pracowników do zgromadzenia się przed komisariatami w południe. Część takich zgromadzeń już odbyła się w całej Francji z udziałem policjantów pracujących na nocnych zmianach.

Związki skrytykowały również francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za brak oświadczeń dotyczących administracyjnego, technicznego i specjalistycznego personelu policji. Na lotnisku Orly policja graniczna planowała prowadzić szczegółowe kontrole pasażerów, co mogło spowodować opóźnienia i gromadzenie się ludzi przy punktach kontroli bezpieczeństwa i celnej.

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