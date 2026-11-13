Policja Haiti, wspierana przez prywatną grupę ochroniarską Task Force, odzyskała kontrolę nad Narodowym Stadionem Sylvio Catora w Port-au-Prince. Jak podaje France 24, arena mogąca pomieścić 10 tys. widzów przez dwa lata znajdowała się pod kontrolą gangów.

Ochronę przekazano salwadorskim wojskowym

Haitańska Policja Narodowa oświadczyła, że wraz z Task Force, prywatną grupą ochroniarską pracującą dla rządu, ustanowiła „pełną kontrolę” nad obiektem. Po operacji bezpieczeństwo na stadionie przekazano salwadorskim wojskowym.

Telewizja państwowa Salwadoru poinformowała, że salwadorskie siły zajęły pozycje na stadionie w czwartek. Przemoc ze strony gangów wcześniej zmusiła reprezentację Haiti w piłce nożnej do rozgrywania domowych meczów kwalifikacji do mistrzostw świata na Curaçao, a nie w kraju.

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Kontyngent do poszukiwań zaginionych wojskowych

Operacja odbywa się w związku z rozmieszczeniem na Haiti około 2 tys. salwadorskich wojskowych, zarządzonym przez prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele. Kontyngent skierowano, aby odnaleźć czterech salwadorskich wojskowych, którzy zaginęli po zasadzce w Port-au-Prince 18 października.

Zaginieni wojskowi należą do wspieranych przez ONZ wielonarodowych Sił Zwalczania Gangów. Siły te zdystansowały się od działań jednostek skierowanych do operacji poszukiwawczej. Bukele oświadczył również, że salwadorscy wojskowi zniszczyli „kwaterę główną” grupy 400 Mawozo, jednej z głównych grup Haiti.

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