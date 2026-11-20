Na Haiti siły bezpieczeństwa rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko uzbrojonym gangom w rejonie Martissant na zachodnich obrzeżach Port-au-Prince. Policja Narodowa oświadczyła, że w starciach zginęło co najmniej 34 podejrzewanych członków gangów. Jak podaje France 24, policjanci działali wspólnie z grupą operacyjną, w skład której wchodzą pracownicy prywatnej firmy ochroniarskiej Vectus Global.

Operacja w strategicznym korytarzu

Martissant leży wzdłuż trasy Route 2, która łączy stolicę Haiti z ważnymi miastami w zachodnich i południowych regionach kraju. Jest to pierwsza znacząca operacja w tym rejonie od pięciu lat, odkąd gangi przejęły tam kontrolę. Lokalne media informowały o intensywnej strzelaninie i użyciu dronów z ładunkami wybuchowymi, a policja opublikowała nagranie przedstawiające ruch pojazdów opancerzonych przez ten obszar.

Przed przejęciem Martissant każdego dnia przejeżdżały przez niego tysiące ludzi. Według France 24 gangi utrudniały transport towarów do stolicy i ze stolicy, pobierały opłaty za przejazd albo ostrzeliwały samochody i autobusy. Pracownicy organizacji humanitarnych oraz cywile byli zmuszeni korzystać z objazdów lub dróg wiejskich.

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Kontekst konfrontacji

Walka o kontrolę nad Martissant rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku, kiedy gangi z Grand-Ravine i Village-de-Dieu zaatakowały grupę Ti-Bwa. Według danych ONZ z lipca 2022 roku starcia zmusiły co najmniej 19 tysięcy osób do opuszczenia domów i dotknęły łącznie około 800 tysięcy osób.

Równolegle wspierane przez ONZ siły do walki z gangami prowadzą operacje w rejonie Tabarre w Port-au-Prince oraz w centralnym regionie Artibonite. Siły oświadczyły, że znalazły się pod ostrzałem podczas posuwania się trasą Route 5 i usuwania przeszkód, którymi gangi izolowały społeczności i kontrolowały kluczowe trasy. Starcia trwają w okresie przygotowań Haiti do pierwszych od ponad dziesięciu lat wyborów.

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