Policja Haiti znalazła zwęglone szczątki opancerzonego samochodu, z którego, według jej danych, mogli korzystać czterej zaginieni salwadorscy technicy lotniczy. Pojazd znaleziono w rejonie Santo w gminie Croix-des-Bouquets, niedaleko stolicy kraju, Port-au-Prince. Informuje o tym The Rio Times.

Policja ogłosiła znalezisko 3 listopada. Czterej technicy zaginęli 18 października po ataku w tym rejonie, a ich miejsce pobytu nadal nie jest ustalone. Operację prowadzono wspólnie przez haitańską policję, wspierane przez ONZ międzynarodowe siły do walki z gangami (GSF) oraz salwadorskich wojskowych.

Status salwadorskiego kontyngentu

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele wysłał na Haiti ponad 2 tysiące wojskowych. Jednocześnie rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stéphane Dujarric oświadczył, że jurysdykcji GSF podlega jedynie około 200 salwadorskich żołnierzy. Podkreślił również, że wszelkie operacje bezpieczeństwa muszą być zgodne z międzynarodowym prawem praw człowieka.

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Premier Haiti Alix Didier Fils-Aimé oświadczył, że siły zagraniczne działają pod kierownictwem władz Haiti. Salwadorscy wojskowi rozpoczęli uzbrojone patrole 30 października. Romain Le Cour, analityk Globalnej Inicjatywy Przeciwko Transnarodowej Przestępczości Zorganizowanej, zaznaczył, że zasady użycia siły, łańcuch dowodzenia, cele i czas trwania odrębnego salwadorskiego rozmieszczenia pozostają niejasne.

Dane o rannych

Międzynarodowa organizacja humanitarna Lekarze bez Granic poinformowała, że w ciągu ośmiu dni po 18 października 30 osób odniosło obrażenia w wyniku ostrzału i eksplozji dronów. Szefowa misji organizacji na Haiti Davina Gales wyraziła obawy, że zbrojna konfrontacja doprowadzi do kolejnych ofiar.

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