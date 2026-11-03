Policja Indonezji wskazała 13 podejrzanych w sprawie domniemanego rekrutowania 58 obywateli kraju do służby jako najemnicy w Rosji. Wśród podejrzanych jest dwóch Rosjan i obywatel Ukrainy. Jak informuje Channel NewsAsia, organy ścigania badają możliwość handlu ludźmi.

Obiecywali pracę w logistyce

Według indonezyjskiej Policji Narodowej rekruterzy szukali ludzi za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron z ofertami pracy i komunikatorów. Poszkodowanym rzekomo oferowano wysoko płatną pracę za granicą — w logistyce, ochronie granic i przy budowie obiektów obronnych.

Po przejściu selekcji i przybyciu do Rosji obywatele byli, według śledztwa, kierowani do podpisania kontraktów na służbę jako najemnicy. Następnie mieli przejść szkolenie i potencjalnie zostać skierowani do stref konfliktu.

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Obiecane wypłaty nie docierały

Rekruterzy obiecywali premię za podpisanie kontraktu w wysokości do 35 tys. dolarów amerykańskich oraz miesięczne wynagrodzenie około 3 tys. dolarów. Części poszkodowanych oferowano także świadczenia na dzieci przekraczające 3 mln rupii indonezyjskich oraz inne korzyści. Rita Wulandari Wibowo, rzeczniczka regionalnej policji Metro Jaya, oświadczyła, że faktyczne kwoty były znacznie niższe od obiecywanych, a niektóre osoby w ogóle nie otrzymały wypłat.

Funkcjonariusze ustalili 58 domniemanych poszkodowanych po wpłynięciu pięciu zawiadomień na policję. W śledztwie uczestniczą Policja Narodowa, policja Zachodniej Dżakarty, policja Metro Jaya oraz policja w Bogorze. W jednej ze spraw badanych przez policję w Bogorze ludzi tymczasowo zakwaterowano w wiosce Sukamantri, gdzie czekali na wysłanie.

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