W Izraelu policja nie znalazła dowodów potwierdzających twierdzenia partii Likud premiera Binjamina Netanjahu o fałszerstwach podczas wyborów parlamentarnych. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Israel Hayom, Centralna Komisja Wyborcza również obecnie nie widzi powodów, by wątpić w integralność głosowania.

Skarga Likudu

Wcześniej Likud oświadczył, że partie arabskie rzekomo „ukradły” wybory poprzez przekupstwo, zastraszanie, przemoc, fałszerstwa oraz wykorzystanie zakazanego oprogramowania do mobilizowania wyborców. Partia poinformowała, że przekazuje policji, wewnętrznej służbie bezpieczeństwa Szin Bet i komisji wyborczej setki zeznań oraz dowodów i domaga się śledztwa.

Komisja wyborcza potwierdziła otrzymanie skargi Likudu i oświadczyła, że rozpatruje ją w ramach standardowej procedury weryfikacji zgłoszeń wszystkich sił politycznych. Według The Times of Israel we wtorek komisja poinformowała o braku systemowych oznak ingerencji w liczenie kart do głosowania, a pojedyncze zgłoszenia są sprawdzane w trybie pilnym.

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Wstępne wyniki

Oskarżenia padły w związku z prognozą, według której zdominowane przez Arabów partie Ra’am i Wspólna Lista mogą wspólnie zdobyć rekordowe 19 mandatów. Po przeliczeniu niemal 90% głosów blokowi Netanjahu prognozowano 53 miejsca w 120-osobowym Knesecie, podczas gdy blokowi kierowanemu przez lidera partii Jasz ar, Gadiego Eisenkota — 48.

Do uzyskania większości parlamentarnej potrzeba co najmniej 61 mandatów, dlatego żaden z dwóch bloków nie osiągnął tego progu. Wyniki pozostawały wstępne: do przeliczenia było jeszcze setki tysięcy głosów w „podwójnych kopertach”, w tym kart do głosowania żołnierzy i dyplomatów.

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