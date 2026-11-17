Komisarz policji Izraela Danny Levy nakazał przeprowadzenie kompleksowej kontroli działań organów ścigania podczas niedawnych wyborów, w tym w związku z zatrzymaniem trzech aktywistów partii Zjednoczona Lista Arabska (Ra'am) w dniu głosowania. Jak podaje Anadolu Agency, wnioski mają zostać przedstawione w ciągu tygodnia.

Policja poinformowała, że zastępca komisarza Yair Hezroni przeanalizuje systemowe, organizacyjne i dowódcze aspekty pracy formacji. Kontrola obejmie również procedury podejmowania decyzji i współdziałanie jednostek zaangażowanych w operację. W resorcie podkreślono, że nie będzie ona utrudniać toczących się śledztw.

Dane izraelskich mediów

Śledztwo izraelskiej stacji telewizyjnej Channel 12 twierdzi, że przed głosowaniem szef sztabu pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu, Ido Norden, zwrócił się do biura komisarza policji ze skargą dotyczącą aktywistów Ra'am. Według stacji wskazał on również policji źródło informacji, którym okazał się były pracownik kancelarii premiera.

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Według wersji Channel 12 policja wykorzystała te informacje i skargę jako podstawę do zatrzymania aktywistów oraz przeszukania ich mieszkań, nie mając nakazów aresztowania ani przeszukania. Izraelski nadawca publiczny KAN podał, że aktywiści zostali zatrzymani pod zarzutem przekupywania wyborców na kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych. Później zostali zwolnieni, a sprawa, według KAN, zbliża się do zamknięcia.

Reakcja kancelarii premiera

Według Haaretz kancelaria premiera potwierdziła, że Norden skontaktował źródło z policją, i nie zaprzeczyła, że osoba ta wcześniej pracowała w kancelarii. Jednocześnie określiła te doniesienia jako fałszywe i oświadczyła, że Norden otrzymał informacje o możliwym przestępstwie, które przekazał policji jako praworządny obywatel.

Channel 12 podał również, że szef służby bezpieczeństwa Szin Bet David Zini w dniu wyborów prosił o zgodę na podsłuchiwanie telefonów pięciu arabskich deputowanych do Knesetu z powodu podejrzeń o zagraniczną ingerencję. Według stacji prokurator generalna Gali Baharav-Miara odrzuciła ten wniosek.

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