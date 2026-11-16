Policja Izraela zwróciła rodzinie zabytkowy futerał na zwój Tory, skradziony z synagogi w Jerozolimie w 2005 roku. Relikwię, którą wcześniej przywieziono do Izraela z Iranu, odnaleziono podczas tajnej operacji wymierzonej w handlarzy bronią, informuje Jerusalem Post.

Znalezisko podczas zatrzymań

Według policji futerał został zabezpieczony w mieszkaniu jednego z podejrzanych w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji zatrzymań prowadzonej przez Jednostkę Centralną Okręgu Jerozolimskiego. Podczas oględzin artefaktu funkcjonariusze znaleźli inskrypcję z nazwiskami osób, które go podarowały. Umożliwiło to ustalenie pochodzenia przedmiotu i jego prawowitych właścicieli.

Śledczy ustalili, że relikwia została skradziona z jerozolimskiej synagogi w 2005 roku. Ustalili również, że zwój Tory podarował synagodze były ambasador Izraela w Teheranie, aby uczcić pamięć swojego ojca. Do czasu śledztwa dyplomata już zmarł, jednak policja odnalazła jego syna.

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Zwrot rodzinie

W ubiegłym tygodniu syn byłego ambasadora został zaproszony do biura Jednostki Centralnej Okręgu Jerozolimskiego, gdzie przekazano mu odnaleziony futerał. Jak poinformowała policja, podczas dalszego badania przedmiotu ustalono, że odnaleziono go w rocznicę śmierci dziadka według kalendarza żydowskiego — osoby, na której cześć dokonano darowizny.

Szef pionu operacyjno-śledczego Okręgu Jerozolimskiego Eran Asraf oświadczył, że po ustaleniu faktu kradzieży relikwii z synagogi funkcjonariusze uznali jej zwrot rodzinie za część swojej misji.

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