+5° Kijów +2° Warszawa +11° Waszyngton
$ 45.46 € 50.76 zł 11.55
$ 45.46 € 50.76 zł 11.55
+5° Kijów +2° Warszawa +11° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

Policja Kambodży uwolniła obywatela Ghany z centrum oszustw internetowych — Polsat News

UA.NEWS 11 listopada 2026 07:36
Policja Kambodży uwolniła obywatela Ghany z centrum oszustw internetowych — Polsat News

Policja Kambodży w styczniu 2026 roku uwolniła 33-letniego obywatela Ghany z zamkniętego centrum, w którym, jak twierdził, cudzoziemców zmuszano do oszustw internetowych. Mężczyzna przybył do kraju w listopadzie 2025 roku, wierząc w ofertę pracy administratora z pensją 1 tys. dolarów, zakwaterowaniem i wyżywieniem, informuje Polsat News.

Zamiast pracy — oszukańczy proceder

Po przylocie mężczyznę zabrano z lotniska do zamkniętego kompleksu, gdzie odebrano mu paszport i telefon. Otrzymał do podpisania dwuletni kontrakt, choć, jak powiedział, ustalenia przewidywały pracę przez rok. Gdy odmówił podpisania dokumentu, strażnicy zaczęli mu grozić.

Podczas szkolenia obywatel Ghany dowiedział się, że ma znajdować w internecie ludzi i proponować im pracę zdalną z obietnicą łatwego zarobku. Gdy potencjalna ofiara zgadzała się na kontakt, rozmowę przejmował doświadczony oszust, który wyłudzał pieniądze. Mężczyzna odmówił udziału w tym procederze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przetrzymywanie i uwolnienie

Według poszkodowanego za przewiezienie go do Kambodży zażądano od niego 6 tys. dolarów. Ponieważ nie miał tej kwoty, na miesiąc zamknięto go w ciemnym pokoju, bito, w tym kijem, używano wobec niego paralizatora i złamano mu nadgarstek. Poinformował, że nadal nie może zacisnąć lewej dłoni.

Policyjny nalot był częścią ogólnokrajowej operacji przeciwko grupom zmuszającym cudzoziemców do oszustw online. Według CyberScamMonitor w Kambodży potwierdzono co najmniej 182 takie centra, a ich liczba może sięgać około 300. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegała, że do takich centrów trafiają ofiary z ponad 80 krajów, i oceniała liczbę osób w podobnych miejscach w Azji Południowo-Wschodniej na do 300 tys.

Po uwolnieniu mężczyzna został bez pieniędzy, nocował na ulicach Phnom Penh i oczekiwał na deportację w obozie dla cudzoziemców. Amnesty International oświadczyła, że władze Kambodży nie uznały za ofiary handlu ludźmi żadnej z 73 osób ankietowanych przez organizację, które opuściły podobne centra. Rząd Kambodży odrzuca te oskarżenia. 14 października 2026 roku organizacja Eos Collective kupiła mężczyźnie bilet do Ghany.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację