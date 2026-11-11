Policja Kambodży w styczniu 2026 roku uwolniła 33-letniego obywatela Ghany z zamkniętego centrum, w którym, jak twierdził, cudzoziemców zmuszano do oszustw internetowych. Mężczyzna przybył do kraju w listopadzie 2025 roku, wierząc w ofertę pracy administratora z pensją 1 tys. dolarów, zakwaterowaniem i wyżywieniem, informuje Polsat News.

Zamiast pracy — oszukańczy proceder

Po przylocie mężczyznę zabrano z lotniska do zamkniętego kompleksu, gdzie odebrano mu paszport i telefon. Otrzymał do podpisania dwuletni kontrakt, choć, jak powiedział, ustalenia przewidywały pracę przez rok. Gdy odmówił podpisania dokumentu, strażnicy zaczęli mu grozić.

Podczas szkolenia obywatel Ghany dowiedział się, że ma znajdować w internecie ludzi i proponować im pracę zdalną z obietnicą łatwego zarobku. Gdy potencjalna ofiara zgadzała się na kontakt, rozmowę przejmował doświadczony oszust, który wyłudzał pieniądze. Mężczyzna odmówił udziału w tym procederze.

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Przetrzymywanie i uwolnienie

Według poszkodowanego za przewiezienie go do Kambodży zażądano od niego 6 tys. dolarów. Ponieważ nie miał tej kwoty, na miesiąc zamknięto go w ciemnym pokoju, bito, w tym kijem, używano wobec niego paralizatora i złamano mu nadgarstek. Poinformował, że nadal nie może zacisnąć lewej dłoni.

Policyjny nalot był częścią ogólnokrajowej operacji przeciwko grupom zmuszającym cudzoziemców do oszustw online. Według CyberScamMonitor w Kambodży potwierdzono co najmniej 182 takie centra, a ich liczba może sięgać około 300. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegała, że do takich centrów trafiają ofiary z ponad 80 krajów, i oceniała liczbę osób w podobnych miejscach w Azji Południowo-Wschodniej na do 300 tys.

Po uwolnieniu mężczyzna został bez pieniędzy, nocował na ulicach Phnom Penh i oczekiwał na deportację w obozie dla cudzoziemców. Amnesty International oświadczyła, że władze Kambodży nie uznały za ofiary handlu ludźmi żadnej z 73 osób ankietowanych przez organizację, które opuściły podobne centra. Rząd Kambodży odrzuca te oskarżenia. 14 października 2026 roku organizacja Eos Collective kupiła mężczyźnie bilet do Ghany.

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