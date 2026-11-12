W Australii policja Australijskiego Terytorium Stołecznego analizuje okoliczności zatrzymania aborygeńskiej kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, wobec której użyto tasera na przystanku autobusowym w dzielnicy Deakin w Canberze. Poinformował o tym ABC News Australia, powołując się na zastępcę szefa policji Richarda China.

Okoliczności zatrzymania

Do incydentu doszło w styczniu 2026 roku po zgłoszeniu obywatela, że kobieta rzekomo miała nóż. Na nagraniu z kamery nasobnej, przekazanym w tym tygodniu ABC, widać, jak prosi policjantów, aby nie używali tasera, i mówi, że nie zrobiła nic złego.

Według stacji kobietę powalono na ziemię, użyto wobec niej tasera w plecy, zakuto ją w kajdanki i umieszczono głową naprzód w policyjnym furgonie. Podczas późniejszego przeszukania jej torby znaleziono dwie pary nożyczek, a nie nóż.

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Analiza sprawy i pozew

We wrześniu specjalny magistrat Sean Richter skrytykował działania policji, nazywając je nieuzasadnionymi i nadmiernie brutalnymi. Chin powiedział, że uwagi magistrata zwróciły uwagę policji na tę sprawę. Poinformował również, że funkcjonariusze biorący udział w zatrzymaniu nadal pełnią służbę.

Prezes Australijskiego Stowarzyszenia Policji Federalnej Alex Caruana bronił działań funkcjonariuszy. Według niego kobieta jako pierwsza zamachnęła się na policjantów, a posiadane przez nich informacje o możliwym nożu wymagały zdecydowanych działań dla bezpieczeństwa społeczności.

Kobieta wniosła pozew przeciwko policji, w którym twierdzi, że została zaatakowana i pobita, a także zarzuca naruszenie jej praw człowieka oraz niewłaściwe działania urzędników. Policja nie została jeszcze zobowiązana do złożenia odpowiedzi na pozew. Przed wydaniem kobiecie wyroku we wrześniu wszystkie zarzuty wobec niej, z wyjątkiem zarzutu posiadania noża bez uzasadnionego powodu, zostały wycofane.

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