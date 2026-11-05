Policja w australijskim stanie Queensland nie wykluczyła postawienia zarzutów dwóm mężczyznom, którzy śledzili i filmowali samochód kierowcy podejrzewanego o jazdę pod wpływem alkoholu na północy Gold Coast. Mężczyźni przekazali policji adres, pod którym, jak twierdzili, namierzyli kierowcę.

Zatrzymanie i zarzuty

Jak podaje ABC News, policja twierdzi, że 49-letni mieszkaniec Helensvale w ciągu dnia uderzył swoim pickupem w inny pickup na autostradzie Pacific Motorway. Według organów ścigania następnie opuścił miejsce wypadku, wrócił i po raz drugi zderzył się z tym samym pojazdem, po czym ponownie odjechał.

Policja poinformowała, że mężczyzna został później zatrzymany w domu. Postawiono mu zarzuty niebezpiecznego prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzającej oraz odmowy dostarczenia próbki wydychanego powietrza do analizy. Posiedzenie w sądzie magistrackim w Southport wyznaczono na 18 listopada.

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Ostrzeżenie policji

Nadinspektor policji Gold Coast Craig McGrath powiedział, że reakcja Jacka Stanleya i Jordana Mattersona budzi zaniepokojenie, choć nie zgłoszono poważnych obrażeń. Zaapelował do kierowców, aby nie wchodzili w interakcje z osobami zachowującymi się niebezpiecznie za kierownicą, lecz kontaktowali się z policją.

Stanley i Matterson powiedzieli, że rozpoczęli pościg po zauważeniu chaotycznego stylu jazdy. Według nich włączyli światła awaryjne, aby ostrzec innych uczestników ruchu. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje, że podczas pościgu ich pojazd również wjeżdżał na krawężnik i poruszał się po chodniku. Śledztwo trwa, a policja nie wykluczyła dalszych zarzutów wobec obu kierowców.

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