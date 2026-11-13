W Wielkiej Brytanii londyńska Metropolitan Police wszczęła śledztwo karne w sprawie domniemanych przestępstw seksualnych związanych z prezenterem telewizyjnym i autorem książek dla dzieci Davidem Walliamsem. Informuje o tym The Guardian.

Zgłoszenia dotyczące dawnych przestępstw

Policja poinformowała, że w ostatnich dniach otrzymała kilka zgłoszeń dotyczących domniemanych poważnych przestępstw seksualnych popełnionych w przeszłości przez mężczyznę, który ma obecnie ponad 50 lat. Osoby, które zwróciły się do organów ścigania, otrzymują wsparcie wyspecjalizowanych funkcjonariuszy.

Metropolitan Police sprecyzowała, że zgłoszenia te są odrębne od zarzutów, o których wcześniej informowały The Guardian i ITV News. Jednocześnie detektywi analizują materiały dziennikarskie, aby ustalić, czy zawierają one dowody możliwych przestępstw.

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Zarzuty i stanowisko Walliamsa

Wcześniej kilka kobiet oskarżyło 55-letniego Walliamsa o wykorzystywanie swoich wpływów i popularności do relacji seksualnych z młodymi kobietami i nastolatkami. Szczegóły tych zarzutów stały się publiczne po tym, jak sąd odrzucił próbę Walliamsa, by zakazać ich publikacji.

Walliams zaprzecza wszelkim niewłaściwym działaniom. Szef zespołu śledczego, nadinspektor detektyw Mike Cagney, zaapelował do wszystkich osób, które padły ofiarą przestępstwa seksualnego, aby zgłaszały się na policję niezależnie od tego, kiedy do niego doszło.

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