Szef policji Los Angeles Jim McDonnell oświadczył, że koszty bezpieczeństwa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2028 w USA mogą wynieść od 3,5 mld do 4 mld dolarów. Zawody odbędą się w Los Angeles i w innych lokalizacjach, w tym poza Południową Kalifornią.

Finansowanie nie pokrywa potrzeb

Jak podaje The Independent, Kongres USA w ubiegłym roku zatwierdził 1 mld dolarów na zabezpieczenie policyjne Olimpiady. Według szacunków McDonnella kwota ta nie wystarczy nawet na pracę policji w samym Los Angeles: miasto może potrzebować około 1,3 mld dolarów.

Jak powiedział, ogólna wycena uwzględnia potrzeby bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach olimpijskich. Organizatorzy nie mają osobno zarezerwowanych środków na zapewnienie bezpieczeństwa poza obiektami sportowymi. Nie jest obecnie jasne, kto pokryje wydatki przekraczające już zatwierdzony 1 mld dolarów.

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Tysiące funkcjonariuszy na igrzyskach

Według danych gazety, do Olimpiady może zostać zaangażowanych do 16 tys. policjantów z puli do 30 tys. funkcjonariuszy organów ścigania, których planuje się skierować do Południowej Kalifornii z innych miejsc. Według McDonnella, tylko do ochrony obiektów zawodów potrzeba każdego dnia około 9 400 funkcjonariuszy.

Zawody olimpijskie odbędą się także w Oklahoma City, gdzie zaplanowano turnieje softballu i slalomu kajakowego. Otwarcie Igrzysk w Los Angeles zaplanowano na 14 lipca 2028 roku.

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