W Katmandu policja Nepalu oświadczyła, że wezwała dziennikarzy do złożenia wyjaśnień po tym, jak Biuro Premiera wyraziło zaniepokojenie krytycznymi wobec organów ścigania publikacjami w mediach i sieciach społecznościowych. Jednocześnie Biuro Premiera zaprzeczyło, że z wyprzedzeniem wiedziało o zatrzymaniu dziennikarzy lub było w nie zaangażowane, informuje Kathmandu Post.

Zatrzymanie pracowników mediów

W piątek po południu policjanci po cywilnemu zatrzymali Bishwamaniego Subediego z Nepal Press, redaktora Motive News Shobharaja Barala oraz redaktora naczelnego DNA Khabar Dhiraja Basneta. Przez niemal trzy godziny próbowali również zatrzymać dziennikarza Navaraja Mainalego w redakcji dziennika Naya Patrika.

Po krytyce działań policji jej rzecznik Abi Narayan Kafle oświadczył, że Cyberbiuro wezwało kilku pracowników mediów, aby uzyskać podstawowe informacje o prawdziwości, podstawie faktycznej i podstawach prawnych materiałów oraz doniesień dotyczących policji.

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Stanowisko Biura Premiera

W oświadczeniu policji wskazano, że Biuro Premiera wyraziło zaniepokojenie dalszym rozpowszechnianiem tego, co organy ścigania nazwały fałszywymi doniesieniami. Według oceny policji mogło to zaszkodzić postrzeganiu profesjonalizmu służby, społecznemu zaufaniu do niej, relacjom między rządem a policją oraz jej dochodzeniom.

Doradczyni komunikacyjna premiera Balendry Shaha, Deepa Dahal, oświadczyła, że ani premier, ani jego sekretariat i biuro nie mieli wcześniejszych informacji o incydencie. Jak powiedziała, Shah, gdy dowiedział się o zatrzymaniach, nakazał natychmiastowe uwolnienie dziennikarzy oraz zakazał wchodzenia do redakcji i podejmowania tam działań przeciwko pracownikom mediów.

Działania policji skrytykowała również rządząca partia Rastriya Swatantra Party. Policja ze swojej strony oświadczyła, że popiera wolność prasy i bezpieczeństwo dziennikarzy.

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