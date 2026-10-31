Policja w północno-zachodnim stanie Zamfara w Nigerii oświadczyła, że po zbrojnym starciu w pobliżu miasta Bukkuyum na okolicznych terenach rolniczych rzekomo znaleziono ponad 30 ciał. Według funkcjonariuszy mogą one należeć do uzbrojonych napastników, którzy próbowali dostać się do miasta.

Próba ataku na Bukkuyum

Jak informuje Premium Times, strzelanina miała miejsce w środę, 28 października, podczas operacji mającej na celu wyparcie uzbrojonych grup z obszaru samorządu lokalnego Bukkuyum. Według policji siły bezpieczeństwa wraz z lokalnymi grupami bezpieczeństwa odparły próbę wejścia napastników do miasta.

Rzecznik policji stanowej Yazid Abubakar poinformował, że po walce znaleziono ponad 30 ciał, które według wstępnych danych mogą należeć do zneutralizowanych napastników. Jednocześnie policja nie potwierdziła jeszcze ani tożsamości zmarłych, ani dokładnej liczby ofiar.

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Operacja trwa

Abubakar zaznaczył, że uzbrojone grupy działające w tym rejonie często wywożą poszkodowanych z miejsc walk. Oświadczył również, że trwające operacje bezpieczeństwa zmusiły część napastników do opuszczenia stanu Zamfara, nie precyzując kierunków ich przemieszczania się.

Operacja w rejonie Bukkuyum trwa z udziałem innych służb bezpieczeństwa i lokalnych grup, poinformowała policja. W oświadczeniu nie podano informacji o zabitych lub rannych wśród sił bezpieczeństwa ani cywilów.

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